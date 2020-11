La nuit du recomptage électoral américain, qui peut durer des jours, voire n’a pas donné la victoire, bien qu’il y ait un certain avantage pour le candidat démocrate, mais ils n’ont pas seulement confirmé la victoire.

Environ 240 millions de personnes ont été appelées aux urnes pour élire le prochain président des États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Des élections atypiques marquées par la pandémie et par un président encore atypique et controversé dont la réélection, si elle se produit, terrifie le monde et la moitié des États-Unis.

Tout est atypique dans ces élections où, pour la première fois, il y aura beaucoup plus d’électeurs venus voter, par télématique ou par anticipation, que ceux qui l’ont fait hier le jour du scrutin.

Plus de 97 millions d’Américains, qui représente le 70% du vote mondial en 2016 dans lequel Hillary Clinton a perdu contre toute attente, ils ont voté avant l’ouverture des urnes, ce qui retarder l’annonce du vainqueur de la présidence américaine.

TRUMP, perdant ou pas

Pour le moment, Trump, qui selon les sondages est le perdant du vote télématique ou anticipé, a déjà déclaré que Ce qui n’est pas raconté cette longue nuit ne vaudra plus Une décision atypique, qui ne sera probablement pas approuvée par les tribunaux.

Le démocrate Joe Biden arrive comme favori dans les sondages, mais il y a toujours doutes raisonnables de son succès.

Et est-ce que chaque État a des règles différentes lors du vote et du dépouillement. Certains autorisent le vote anticipé avant le jour du scrutin – hier mardi – d’autres, seulement après cette date, et même il y a des États qui acceptent les bulletins de vote même des semaines après le jour du scrutin.

Trump, s’il perd, tentera d’annuler ces votes qui pourraient prendre la présidence de Joe Biden, qui, vous savez, quoi va être voté plus contre Trump que pour lui-même.

