Un travailleur en tenue de protection sur le marché fermé des fruits de mer à Wuhan, province du Hubei, Chine, le 10 janvier 2020. REUTERS / Stringer

Alors qu’une équipe du Organisation mondiale de la SANTE (OMS) se prépare à visiter Chine avec l’objectif de enquêter sur les origines de la maladie COVID-19, il Régime de Xi Jingping a intensifié ses efforts pour prévenir de nouvelles flambées et façonner un récit sur le moment et l’endroit où la pandémie a commencé.

La Chine a rejeté critique de sa prise en charge initiale du coronavirus, identifié pour la première fois dans la ville de Wuhan fin 2019. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua chunyinga déclaré lundi dernier que le pays accueillerait l’équipe de l’OMS.

Cependant, dans un scénario de tensions internationales, les experts ont souligné qu’il il est peu probable que les chercheurs puissent examiner certains des aspects les plus sensibles de l’épidémie, sachant que le régime essaiera par tous les moyens fuyant la responsabilité de l’émergence du virus qui a tué plus de 1,8 million de personnes dans le monde.

«Même avant cette enquête, les hauts responsables des deux côtés ont été très polarisés dans leurs opinions sur les origines de l’épidémie», a-t-il déclaré. Yanzhong Huang, chercheur principal au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain.

“Ils devront être politiquement avisés et tirer des conclusions acceptables pour toutes les parties représentées”, a-t-il ajouté.

Un travailleur médical en tenue de protection prélève un écouvillon sur un homme pour un test d’acide nucléique dans un hôpital de Shenyang, Chine, le 31 décembre 2020. cnsphoto via REUTERS

Alors que de nombreux pays ont du mal à contenir de nouvelles vagues de coronavirus, la Chine prétend les avoir vêtu activement. Suite à une nouvelle flambée de cas la semaine dernière, la ville de Shenyang fermé des communautés entières et obligé tous les travailleurs non essentiels à rester à la maison.

Conscient des critiques auxquelles la nation asiatique a été confrontée dans le monde entier, Wang Yi, devenu le diplomate de rang un peu plus visible qui a remis en question le consensus sur les origines de la maladie COVID-19, a soutenu que «De plus en plus d’études» montrent qu’il est apparu dans plusieurs régions.

Signe de nervosité, les autorités communistes ont condamné la semaine dernière un journaliste citoyen, Zhang Zhan, qui avait couvert la quarantaine à Wuhan, à quatre ans de prison.

Les autorités ont également exprimé des doutes sur l’origine chinoise du virus, même si elles avaient initialement ciblé un marché de Wuhan où des animaux vivants étaient vendus. “De plus en plus de recherches suggèrent que l’épidémie aurait pu apparaître dans de nombreuses régions du monde”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi ce week-end. De plus en plus, la presse chinoise émet l’hypothèse que le virus a été importé via des aliments surgelés, une théorie rejetée par l’OMS.

Transparence

La question reste sensible, et il n’y a qu’une poignée d’études sur les origines de la maladie COVID-19 à la disposition du public.

La Chine reçoit souvent critique de dissimulation, retardant sa réponse initiale et permettant au virus de se propager avec une plus grande intensité.

Wuhan, Chine. . / EPA / STR / Archive

Cependant, certains signes indiquent également que le pays est prêt à partager des informations qui contredisent la version officielle.

La semaine dernière, une étude du China Center for Disease Control a montré que des échantillons de sang 4,43% de la population de Wuhan contenait des anticorps contre le coronavirus, ce qui indique que les taux d’infection de la ville étaient beaucoup plus élevés que ceux initialement reconnus.

Le retard de la Chine à accepter une enquête indépendante signifie que les premières traces de l’infection seront difficiles à trouver.

«Je ne suis pas optimiste. Ils viendront après la bataille », prévient le spécialiste des maladies infectieuses Gregory Gray de la Duke University aux États-Unis. «Il sera incroyablement difficile de trouver l’origine du virus», déclare Ilona Kickbusch de l’Institut des hautes études internationales et du développement à Genève.

Xi Jinping s’est rendu à Wuhan en mars, deux mois après le début du verrouillage (Xinhua)

La mission est composée de dix scientifiques du Danemark, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Australie, de Russie, du Vietnam, d’Allemagne, des États-Unis, du Qatar et du Japon, reconnus dans leurs différents domaines d’expertise.

“Le but n’est pas de désigner un pays ou une autorité coupables”, a déclaré à l’. l’un des membres de l’équipe, Fabian Leendertz de l’institut allemand Robert Koch. “C’est comprendre ce qui s’est passé pour éviter que cela ne se reproduise”, a-t-il ajouté.

Si les autorités faisaient obstacle à l’enquête, “cela aurait un impact négatif sur la réputation politique et scientifique de la Chine”, Gray a averti.

AVEC LES INFORMATIONS DE REUTERS ET DE L’.

