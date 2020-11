Le journaliste et écrivain cubain Carlos Manuel Álvarez (c), avec Maykel Castillo (i) et Luis Manuel Otero Alcántara (r), cinq des opposants en grève de la faim pour protester contre l’emprisonnement d’un musicien dissident local, a rejoint aujourd’hui , au groupe d’opposants retranchés pendant une semaine dans une maison de La Havane (Cuba). Mouvement . / San Isidro

Le régime cubain est entré de force dans le siège du Mouvement San Isidro (MSI), a expulsé la maison et a détenu plusieurs militants qui avaient fait une grève de la faim et de la soif pendant 10 jours pour exiger la libération de Denis Solís., un chanteur critique de la dictature de Castro.

Cela a été confirmé par le journaliste cubain Abraham Jiménez Enoa sur son compte Twitter: «Ils les ont tous pris de force. Il y a eu des coups. S’il vous plaît: recherchez #Cuba. Il y a de nombreuses personnes en danger actuellement.

“Le régime cubain vient de donner un exemple fidèle de son acabit. Continuez à le soutenir, mettez-le au lit, ils vont tous nous frapper », a ajouté Jiménez.

Les forces du régime cubain arrêtent l’un des membres du mouvement San Isidro à La Havane. (Photo courtoisie: @ Martamar77)

Les personnes détenues arbitrairement sont Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Iliana Hernández, Katherine Bisquet, Osmany Pardo, Adrian Rubio, Yasser Castellanos, Anyell Valdés, Carlos Manuel Álvares et Anamely Ramos, a rapporté la journaliste Marta María Ramírez, basée à La Havane, à Infobae.

Depuis votre compte Twitter, Ramírez a demandé aux citoyens cubains d’appeler l’hôpital de Marianao CJ Finlay pour s’enquérir des grévistes, dont on ne sait pas où ils se trouvent.

Sur le compte Twitter du MSI, ils ont dénoncé qu’environ 60 personnes ont encerclé le siège des militants, qui est également la résidence de Luis Manuel Otero Alcántara, et que le régime de Castro est tenu pour responsable de tout ce qui pourrait arriver aux grévistes. “En danger l’intégrité physique des grévistes, l’attention cubaine et cubaine, la presse internationale et les organisations internationales, nous aident à dénoncer cette nouvelle attaque».

Solís a été détenu par le régime le 9 novembre. Selon des médias locaux indépendants, il a accusé un policier d’avoir envahi son domicile, le qualifiant de «lâche» et de «rat» dans une confrontation verbale qu’il a diffusée en direct sur Facebook, et a insulté l’ancien président cubain Raúl Castro.

Moins de 48 heures plus tard, dans le cadre d’un procès accéléré, il a été condamné à huit mois de prison à la prison de Valle Grande après avoir été reconnu coupable d ‘”outrage”.. Des membres du MSI ont diffusé les faits et mené diverses manifestations pacifiques – veillées, émissions et publications sur les réseaux sociaux, entre autres – pour exprimer leur rejet de l’arrestation.

Pour sa part, Alcántara était dans un état de santé critique alors qu’il traversait sa huitième journée de grève de la faim et de la soif.

L’artiste Denis Solís, chemise bleue, avec un ami. DENIS SOLÍS / FACEBOOK

Au total, quelque 14 personnes liées au MSI – l’une des principales organisations d’opposition créées par des dissidents dans le domaine de l’art et de la culture – se sont barricadées depuis le 16 novembre dans une maison du quartier traditionnel de la Vieille Havane pour réclamer leur libération. de Solís.

Le Mouvement San Isidro, un groupe d’artistes, de journalistes et d’universitaires, a eu de nombreux affrontements avec les autorités communistes ces dernières années. tout en testant et en protestant contre les limites de la liberté d’expression dans l’État à parti unique.

Des membres et alliés affirment avoir été détenus à plusieurs reprises pour avoir protesté pacifiquement contre l’arrestation la semaine dernière du rappeur Denis Solís et sa condamnation à huit mois de prison pour ce que les autorités ont qualifié de “mépris”.

Membres du mouvement San Isidro, à Cuba

Les opposants enracinés ont réussi ces derniers jours à être au centre de l’attention internationale et à recueillir divers soutiens, d’Amnesty International au secrétaire d’État américain Mike Pompeo, ainsi qu’à des organisations de défense des droits humains à Cuba et à l’étranger.

Parmi les appuis est celui du président de la Sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen (PE), Maria Arena, qui a exprimé jeudi sa “profonde préoccupation” face à la situation des membres du mouvement cubain.

“Je tiens à exprimer ma plus profonde inquiétude face à la détérioration de l’état de santé de plusieurs membres du Mouvement San Isidro à Cuba” qui “sont en grève de la faim depuis la mi-novembre” pour “protester contre l’emprisonnement du musicien Denis Solís González”, a-t-il déclaré. l’eurodéputé socialiste belge dans une déclaration.

Le président de la sous-commission parlementaire a également “fermement” demandé aux autorités cubaines “d’engager un dialogue urgent pour alléger la situation, libérer Denis Solís González et s’abstenir d’intimider le mouvement San Isidro et toute manifestation pacifique”.

PLUS SUR CE SUJET:

Des organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé le harcèlement par le régime cubain d’un groupe de militants

Justice, mode Ortega: ils ont libéré un sympathisant du régime qui a tué un opposant de sang-froid alors qu’ils condamnaient des dissidents à 210 ans pour d’anciens messages WhatsApp