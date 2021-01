Nicolás Maduro (.)

La Guyane a exigé la libération immédiate des équipages de deux bateaux de pêche qui assure étaient capturé par le Venezuela, moins d’un mois après que le régime chaviste ait unilatéralement étendu sa frontière maritime.

Il s’agit du dernier incident d’un conflit frontalier vieux d’un siècle qui a été exacerbé lorsque la compagnie pétrolière américaine Exxon Mobil a trouvé du pétrole dans la région en 2015.

Le ministère des Affaires étrangères du Guyana a déclaré dans un communiqué samedi soir que Le Venezuela ne l’a pas informé des arrestations. Mais il a confirmé les rapports que les navires ont été abordés et saisis dans les eaux guyanaises jeudi par des membres d’équipage du navire de la marine vénézuélienne «Hugo Chávez».

«Le Guyana condamne dans les termes les plus vifs cet acte d’agression gratuit des forces armées vénézuéliennes contre les citoyens guyaniens et guyaniens. Cette action vénézuélienne équivaut à une ingérence dans les droits souverains de la Guyane dans sa ZEE (zone économique exclusive), contraire au droit international “, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Il a ajouté qu’il tentait de “vérifier la situation et le bien-être de l’équipage”, qui, selon la Guyane, sont détenus dans le port de Guiria, au nord-est du Venezuela.

Le régime Maduro a repris la revendication historique sur la région guyanaise de l’Essequibo -qui occupe les deux tiers du territoire actuel de la Guyane- après la découverte du pétrole. La Guyane soutient que les frontières ont été délimitées et convenues en 1899 par un tribunal arbitral de Paris, décision que le Venezuela n’a jamais reconnue.

En décembre, la Cour internationale de Justice a jugé, à la demande du Guyana, qu’elle était compétente en la matière et qu’il y aurait des audiences pour entendre les arguments des parties, un processus qui peut prendre des années et auquel le Venezuela s’oppose de toute façon.

En réponse, Nicolás Maduro a décrété en janvier la nouvelle frontière maritime du pays, qui chevauche les eaux territoriales de la Guyane et affecte le territoire à l’ouest du fleuve Essequibo.

Navires vus d’un port de Guyane (.)

Le gouvernement de Georgetown a condamné le décret comme une violation franche de sa souveraineté et des lois fondamentales du droit international.

La marine vénézuélienne a intercepté plusieurs navires de recherche appartenant à Exxon Mobil et à une autre compagnie pétrolière américaine, Anadarko Petroleum, ces dernières années. Caracas a condamné l’exploration pétrolière du Guyana dans les eaux contestées et les récentes manœuvres navales qu’elle a menées avec les États-Unis.

La zone contestée

Sur la base d’une carte de la couronne d’Espagne du XVIIIe siècle, le Venezuela revendique depuis 1844 le territoire d’Essequibo ou Guayana Esequiba, une superficie de 159542 kilomètres carrés, soit 74,2% des 214970 kilomètres carrés détenus par la Guyane et qu’il n’a jamais été sous souveraineté effective espagnole ou vénézuélienne.

Caracas et Georgetown ont cherché à résoudre le conflit par des moyens qui ont échoué – un arbitrage en 1899, l’Accord de Genève de 1966 qui a encouragé les négociations bilatérales et les bons offices de l’ONU, à partir de 1987 – mais sans que la question ne soit résolue. devenir une source de tension inquiétante pour les deux pays et, par conséquent, pour la région.

Les hydrocarbures

La situation a commencé à changer en 2015, lorsque la société américaine Exxon a annoncé la découverte de pétrole dans le bloc Stabroek, dans l’océan Atlantique, qui, selon le gouvernement du Guyana, contient des réserves de 700 millions de barils et, selon le United States Geological Survey Unis, c’est la deuxième plus grande zone au monde avec du brut inexploré.

Maduro a réagi en rejetant pour la première fois une concession accordée par la Guyane dans la zone litigieuse et en décrétant la création de quatre quatre «zones de défense maritime et insulaire intégrale», dont l’une couvre la zone «en réclamation». Cette position vénézuélienne a été remise en question non seulement par la Guyane, mais aussi par son voisin le Suriname et par la Communauté des Caraïbes (Caricom).

L’ancien ministre des Ressources naturelles du Guyana, Raphael Trotman, a estimé que la valeur de cette réserve peut atteindre 40000 millions de dollars, équivalent à plus de 10 fois le PIB du pays. Cela a conduit la Banque mondiale à projeter que la Guyane serait le pays avec la croissance économique la plus élevée en 2020 et pour le Fonds monétaire international (FMI) à quantifier cette évolution à 86%, au milieu de l’impact mondial négatif causé par la pandémie de coronavirus.

(Avec des informations de l’. et de Telam)

PLUS SUR CE SUJET:

Le Venezuela ne produit que 40% du diesel dont il a besoin et la distribution de nourriture est en danger

Le régime de Maduro a averti Alex Saab de ne pas coopérer avec les autorités américaines s’il était extradé