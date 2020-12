Forces de sécurité du régime de Maduro. Photo: . / Miguel Gutiérrez

L’organisation de défense des droits humains Convite a dénoncé ce mardi que des responsables du régime de Nicolás Maduro ont arrêté son directeur général, Luis Colena, après le raid au siège de l’ONG qui fournit une assistance aux personnes âgées, «demandant des informations sur leur travail humanitaire».

Selon ce qui a été indiqué par l’ONG dans ses réseaux sociaux, Cobeth se trouve au siège de la Police nationale bolivarienne (PNB), à La Quebradita (Caracas). «Il est urgent que le respect de leurs droits humains soit garanti».

Au cours du raid, des agents de la Force d’actions spéciales (FAES), le groupe d’extermination de la dictature chaviste, accusé de milliers d’exécutions extrajudiciaires, ont présenté un ordre pour «financement du terrorisme» et ont procédé au retrait du matériel des installations de l’ONG, située à Los Dos Caminos, à Caracas.

«Nous ne sommes pas le problème, nous faisons partie de la solution à tant de souffrances. Assez de harcèlement et de persécution “, a indiqué l’organisation via son compte Twitter.

L’ONG Convite a demandé d’arrêter le harcèlement et la persécution du régime

De son côté, l’organisation non gouvernementale Provea s’est fait l’écho de ce fait et a déclaré: «À ce moment, des responsables présumés de la 4e Cour de contrôle visitent le siège de l’organisation de défense des droits humains Convite, demandant des informations sur son action humanitaire. La solidarité et l’aide humanitaire ne sont pas un crime ».

Et il a ajouté: «Convite est une organisation qui travaille avec l’aide humanitaire et la solidarité pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Ne les laissons pas seuls, ne laissons pas les abus l’emporter sur le travail humanitaire ».

Tweets de Provea

Rafael Uzcátegui, coordinateur général de Provea, a indiqué que les agents de Chavista ils ont saisi «le matériel informatique et les documents financiers de Convite».

Le raid se déroule dans le cadre des menaces croissantes faites par les responsables du régime contre différentes organisations d’aide sociale pour “prétendu financement étranger et vol de ressources d’État”.

Développement

Continuer à lire:

Un tribunal du Cap-Vert a rejeté la décision de la Cour ouest-africaine qui a ordonné l’octroi de l’assignation à résidence à Alex Saab

Le drame des Vénézuéliens à Trinité-et-Tobago: 25 autres migrants ont été détenus

Juan Guaidó: “Le rapport de la Cour pénale internationale montre qu’au Venezuela il y a une dictature responsable de crimes contre l’humanité”