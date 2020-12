Par Lewis Krauskopf

NEW YORK, 28 décembre (.) – Les investisseurs évaluent l’importance des actions technologiques américaines au cours de l’année à venir, car des évaluations plus coûteuses, des risques réglementaires et une reprise des entreprises les plus sous-évaluées du marché menacent de réduire son attractivité.

La hausse des valeurs liées à la technologie et à Internet a contribué à amener les indices américains à des records cette année. L’avance d’Apple, d’Amazon et de Microsoft a représenté plus de la moitié de 16,6% du rendement total du S&P 500 jusqu’au 16 décembre, selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones.

La technologie est passée au second plan ces dernières semaines alors que les espoirs d’une reprise économique tirée par les vaccins ont encouragé les actions énergétiques, la finance, les sociétés à petite capitalisation et d’autres secteurs sous-estimés du marché.

L’indice Russell 1000 Value est en hausse de 10% depuis l’annonce des données sur les vaccins début novembre, contre un gain de 4% pour l’indice de croissance Russell, qui est fortement peuplé d’actions technologiques.

Bien que l’on ne sache pas combien de temps durera le changement de leadership sur le marché, cela met en évidence un dilemme auquel les investisseurs ont été confrontés au cours de la dernière décennie. Limiter l’exposition à la technologie a généralement été un pari perdu pendant des années et la pandémie de coronavirus a accéléré les tendances qui pourraient profiter à l’ensemble.

Mais des valorisations proches des plus hauts de 16 ans soulèvent des inquiétudes quant à la vulnérabilité du secteur, surtout si la réouverture de l’économie américaine crée une demande soutenue pour des actions sous-évaluées.

«Je pense que les gens vont rester avec leur exposition à la technologie, mais je ne pense pas que beaucoup d’argent frais sera investi dans la technologie au cours de la nouvelle année», a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef des investissements chez Ally Invest.

Le secteur de la technologie ainsi que les actions des grandes entreprises liées à la technologie – Amazon, Alphabet et Facebook – représentent environ 37% de la capitalisation boursière du S&P 500, ce qui leur donne une grande influence sur les mouvements de l’indice. et dans les portefeuilles des investisseurs.

Les gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research ont déclaré qu’être «long sur la technologie» était la transaction la plus populaire sur le marché pour le huitième mois consécutif.

La technologie, qui se négocie à 26 fois les estimations de bénéfices futurs, est l’un des rares secteurs dont les bénéfices devraient augmenter en 2020, selon les données IBES de Refinitiv. On s’attend à une augmentation des bénéfices de 14,2% l’an prochain, moins que les 23,2% prévus pour toutes les sociétés du S&P 500.

“Nous continuons de croire que cette rotation vers la valeur que nous avons commencé à voir ces dernières semaines durera également jusqu’en 2021”, a déclaré Mona Mahajan, stratège en investissement américain chez Allianz Global Investors.

Les efforts des régulateurs aux États-Unis et en Europe pour réduire la domination du marché d’entreprises comme Alphabet et Facebook sont un autre point de tension pour le secteur.

Mais de nombreux investisseurs se contentent de conserver leurs participations dans des entreprises qui ont fait leurs preuves dans un contexte de croissance économique lente, de conflits commerciaux et de pandémie mondiale. En fait, les pics d’incertitude ont eu tendance à pousser les investisseurs vers les valeurs technologiques ces derniers mois. «Il existe très peu de secteurs où vous pouvez obtenir une croissance aussi prévisible que la technologie», a déclaré Mark Stoeckle, directeur général des fonds Adams, dont les principales participations dans un fonds d’actions diversifié sont Microsoft, Apple et Amazon.

Les actifs d’Invesco QQQ Trust, qui suit l’indice Nasdaq 100, ont atteint leur plus haut ce mois-ci, selon les données de Lipper.

Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors, s’attend à ce que l’économie revienne à des taux de croissance plus lents après une reprise en 2021.

“Cela suggère que vous voulez avoir des entreprises avec des taux de croissance organique élevés et peuvent augmenter le flux de trésorerie mieux que d’autres”, a déclaré Arone.

Même certains stratèges qui recommandent d’autres actions ne s’éloignent pas de la technologie. BMO Marchés des capitaux a réduit la technologie à «un poids égal sur le marché» en 2021, mais a exhorté les investisseurs à conserver leurs positions plutôt qu’à vendre. «Je ne pense pas que nous allons nous éloigner de la technologie», a déclaré Esty Dwek, responsable de la stratégie de marché mondial pour Natixis Investment Managers. “Ces entreprises font désormais partie intégrante de nos vies.”

(Rapport de Lewis Krauskopf; rapport supplémentaire de Shreyashi Sanyal à Bengaluru; édité en espagnol par Javier López de Lérida)