Le régulateur brésilien de la santé (Anvisa) a déclaré lundi que la Chine utilise des critères qui “ne sont pas transparents” pour obtenir l’approbation d’urgence de son vaccin CoronaVac contre le coronavirus, le vaccin en phase finale d’essais au Brésil.

“Les critères chinois appliqués pour accorder l’autorisation d’utilisation d’urgence en Chine ne sont pas transparents”, a déclaré Anvisa dans un communiqué.

Il a également mis en garde contre «l’influence des questions de géopolitique» dans la promotion des vaccins.

CoronaVac, produit par le laboratoire privé chinois Sinovac en association avec l’Institut Butantan de Sao Paulo, a été la cible de tentatives de discrédit du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui le voit comme un outil à la fois du gouverneur de l’état de Sao Paulo (sud-est), Joao Doria, à partir du régime communiste chinois.

Bolsonaro l’a même appelé “le vaccin chinois de Joao Doria”, son possible adversaire à l’élection présidentielle de 2022.

Pékin a défendu mardi le développement de son vaccin, affirmant que plusieurs pays avaient approuvé le traitement chinois dans “une manifestation pratique de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins chinois”.

Les entreprises chinoises fabriquent des vaccins “dans le strict respect des règles et réglementations scientifiques”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’une conférence de presse.

Doria a annoncé lundi que l’institut Butantan avait changé de plan et qu’il présenterait à Anvisa une demande d’autorisation définitive, et non pour usage d’urgence, pour le coronavac immunisant au Brésil, où la pandémie a déjà provoqué près de 7 millions d’infections et plus de 181 000 morts.

La demande sera soumise le 23 décembre. Doria a annoncé la semaine dernière qu’il comptait commencer à appliquer le vaccin le 25 janvier dans cet état de 46,2 millions d’habitants, le plus peuplé du Brésil.

Le gouvernement brésilien s’assure d’avoir garanti l’accès à 300 millions de doses de vaccins, principalement celui développé par l’Université d’Oxford en alliance avec le groupe AstraZeneca et l’institut brésilien Fiocruz, et l’initiative internationale Covax Facility. Il négocie également 70 millions de doses supplémentaires avec Pfizer.

La semaine dernière, le gouvernement a présenté un «plan» de vaccination, avec des secteurs prioritaires pour le recevoir, mais sans date de début de campagne. La Cour suprême l’a convoqué ce lundi pour communiquer cette date avant mercredi à 16 h 50 GMT.

js / val / llu / gma