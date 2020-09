Les chocs économiques «fréquents et dévastateurs» provoqués par le changement climatique menacent de saper la stabilité du système financier américain, selon un rapport unique en son genre d’un régulateur financier.

Le document sur le bassin versant a été publié hier par un sous-comité axé sur le climat au sein de la Commodity Futures Trading Commission, une agence fédérale qui réglemente les marchés des produits dérivés.

Le groupe de travail CFTC a été créé l’année dernière pour étudier le potentiel du réchauffement climatique à renverser les marchés financiers – et pour déterminer les mesures que le gouvernement fédéral devrait prendre pour empêcher ce résultat.

Les travaux du sous-comité ont abouti à une vaste publication de 165 pages qui était sans équivoque dans son évaluation de la menace.

« NOUS. Les régulateurs financiers doivent reconnaître que le changement climatique pose de graves risques émergents pour le système financier américain, et ils doivent agir de toute urgence et de manière décisive pour mesurer, comprendre et gérer ces risques », ont écrit les auteurs.

Ils ont ajouté que le réchauffement climatique a commencé à affecter «presque toutes les facettes de l’économie américaine». C’est une réalité qui, selon eux, pourrait menacer le bien-être d’innombrables ménages américains, en particulier ceux qui sont à faible revenu ou marginalisés.

Cette conclusion n’est pas nécessairement surprenante. Il reflète une partie de la recherche existante et s’inscrit dans la lignée des efforts de plaidoyer des sociétés financières, des universitaires et des groupes verts qui, depuis des années, ont exprimé leurs préoccupations concernant les risques financiers du réchauffement climatique.

Mais deux éléments du document, a déclaré le co-auteur du rapport Nathaniel Keohane de l’Environmental Defense Fund, sont particulièrement remarquables: qui l’a demandé et qui l’a soutenu.

Pour commencer, a-t-il déclaré, le travail du groupe de travail a été demandé à l’unanimité par les cinq commissaires de la CFTC – trois républicains, deux démocrates – dont chacun a été nommé par le président Trump. À ses yeux, «la large reconnaissance par la CFTC qu’il s’agit d’un problème réel qui doit être traité» est importante en soi.

Et deuxièmement, les conclusions ont été approuvées par l’ensemble du sous-comité, a déclaré Keohane. Ce groupe est composé de plus de 30 représentants d’un large éventail d’organisations, notamment ConocoPhillips, Morgan Stanley, BP PLC et Nature Conservancy.

Le président du sous-comité, Bob Litterman, qui est l’un des associés fondateurs de la société d’investissement basée à New York Kepos Capital, a accepté.

Il a mis en exergue la principale recommandation du groupe, qui implore le Congrès d’établir un prix du carbone pour aider à réduire les émissions liées au réchauffement de la planète et à forcer les marchés financiers à adopter une direction plus verte.

«Les marchés financiers sont très efficaces et efficients pour allouer des capitaux compte tenu des incitations auxquelles ils sont confrontés. À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’incitatifs adéquats; par conséquent, les capitaux ne circulent pas dans la bonne direction. Et les marchés financiers ne peuvent pas changer cela à eux seuls », a déclaré Litterman.

«Nous devons appuyer sur les freins, et c’est ce que dit ce rapport en des termes non équivoques», a-t-il ajouté. «Et il ne s’agit pas simplement de le dire d’un point de vue fou de gauche. Il s’agit de ConocoPhillips et BP, ainsi que de tous les autres participants. »

Le sous-comité a énuméré des dizaines d’autres recommandations suggérant des moyens par lesquels divers organismes de réglementation devraient intégrer les considérations climatiques dans leurs mandats existants.

Par exemple, le Financial Stability Oversight Council – un groupe établi par le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 – devrait tenir compte du risque climatique dans la mesure où il supervise la stabilité financière nationale.

La Securities and Exchange Commission a également été encouragée à revoir ses orientations qui dictent la manière dont les entreprises déclarent les risques climatiques auxquels elles sont confrontées. Le groupe de travail a écrit que la modernisation de ces directives, qui remontent à 2010, contribuerait à «parvenir à une plus grande cohérence dans la divulgation pour aider à informer le marché».

Le rapport a également appelé les régulateurs financiers à rejoindre diverses coalitions internationales qui, depuis des années, ont été à la tête des efforts pour lutter contre le risque climatique. Parmi eux, le Réseau pour l’écologisation du système financier, un groupe de plus de 50 banques centrales et régulateurs étrangers qui s’efforcent de pousser les systèmes financiers à atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

La Réserve fédérale n’est pas encore devenue un membre officiel du réseau. Son absence contraste avec les déclarations antérieures du président de la Fed, Jerome Powell, qui a reconnu à plusieurs reprises la responsabilité de la banque centrale de veiller à ce que les principales institutions financières soient «résilientes aux risques à long terme liés au changement climatique» (Climatewire, 12 février) .

«Les États-Unis sont le gros problème en ce moment», a déclaré Litterman, qui dirigeait auparavant la gestion des risques chez Goldman Sachs Group Inc. «Les Européens sont prêts à aller de l’avant. Les Chinois sont prêts à avancer. Ils attendent les États-Unis »

Certes, plusieurs membres du panel ont déclaré que leur approbation générale du document n’équivaut pas à soutenir chaque point du document final.

Le co-auteur du rapport, Daniel Paul, responsable des risques et des affaires réglementaires chez ConocoPhillips, a déclaré dans un communiqué que bien qu’il soutienne largement le rapport, son analyse et ses conclusions «ne reflètent pas nécessairement dans tous les cas» les opinions de son entreprise.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. et Morgan Stanley ont dit la même chose.

«Nous pensons qu’en ce qui concerne certaines recommandations, telles que celles concernant la divulgation, il existe des défis qui nécessitent une étude et un examen plus approfondis par les autorités compétentes chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute directive ou exigence réglementaire supplémentaire dans leur champ d’application réglementaire», les trois cabinets écrit dans une déclaration commune.

Néanmoins, les experts ont déclaré que le rapport guiderait probablement la manière dont la CFTC, d’autres régulateurs financiers et le gouvernement fédéral gèrent les risques liés au climat.

«Nous n’avons pas encore abordé le risque climatique dans le système financier. C’est évidemment un problème, et le rapport contient 53 recommandations spécifiques sur la manière de le traiter », a déclaré Litterman. «À l’avenir, cela va être une question évidente pour chaque régulateur financier et Congrès. Cela fait évidemment partie du dialogue national maintenant. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.