(Bloomberg) –

L’organisme de réglementation sud-africain a autorisé le département de la santé à distribuer le vaccin d’AstraZeneca Plc et de l’Université d’Oxford dans le cadre de son premier clin d’œil pour les inoculations de Covid-19. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré vendredi soir le Serum Institute of India Ltd. Le gouvernement a annoncé qu’il vaccinerait les deux tiers de la population d’ici la fin de 2021. Un premier 1,5 million de doses proviendra de l’institut, qui produit la version développée par AstraZeneca et Oxford, a déclaré Mkhize dans un communiqué au début du mois. Ils seront réservés aux agents de santé et des négociations sont en cours avec d’autres fabricants pour de nouveaux approvisionnements, a-t-il déclaré.

“Nous allons, dans les prochains jours, dialoguer avec le public afin de faire le point sur l’état d’avancement du premier lot de vaccins que nous nous sommes engagés à recevoir au premier trimestre”, a déclaré vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. «À ce stade, nous tenons à assurer aux Sud-Africains que tout est sur la bonne voie. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées pour assurer une mise en œuvre harmonieuse du programme de déploiement des vaccins. “