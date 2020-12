Washington, 27 décembre . .- Le refus du président américain sortant, Donald Trump, de signer un nouveau plan de relance a laissé des millions de personnes sans principales prestations de chômage ce dimanche, et menace de paralysie partielle de l’Administration et fin d’un moratoire sur les expulsions.

Plusieurs politiciens républicains ont critiqué ce dimanche Trump, le chef de son parti, pour ne pas avoir signé le projet de loi approuvé lundi dernier par le Congrès, qui injecterait 900 milliards de dollars dans l’économie pour atténuer sa détérioration due à la pandémie.

“(Trump) restera dans les mémoires pour son chaos, sa misère et son comportement erratique” s’il ne signe pas la loi, a déclaré le sénateur républicain Pat Toomey dans des déclarations à Fox News.

AU MOINS 10 MILLIONS SANS AIDE

À minuit du samedi au dimanche, deux programmes qui offraient des allocations de chômage à 10 à 14 millions d’Américains ont expiré, et ils n’auraient pas expiré si Trump avait signé le projet de loi.

La nouvelle législation a non seulement renouvelé les programmes spéciaux créés pendant la pandémie, mais envisageait également des paiements supplémentaires de 300 $ par semaine jusqu’au 14 mars pour les chômeurs.

De nombreux chômeurs peuvent encore recourir aux allocations de chômage existantes dans leur État de résidence, qui couvrent 90% des travailleurs du pays, mais les programmes qui ont expiré ce samedi étaient importants pour les travailleurs indépendants ou autres chômeurs qui ont épuisé les ressources traditionnelles.

Les allocations de chômage ont été la première répercussion dans la vie des Américains du désaccord sur le plan de relance récemment approuvé, mais il pourrait y avoir deux autres conséquences désastreuses au cours de la semaine prochaine.

PLUS DE CONSÉQUENCES EN VUE

Si Trump ne signe pas le projet de loi de dépenses qui accompagne le plan de relance avant lundi soir, les fonds destinés à l’administration seront épuisés et il entrera en paralysie partielle à partir de mardi 29, à moins qu’une mesure ne soit approuvée. financement temporaire.

Et si le plan de relance n’entre pas en vigueur le 31 décembre, un moratoire national interdisant les expulsions expirera à minuit, exposant quelque 30 millions d’Américains à l’itinérance au cours de la nouvelle année.

Trump a refusé de signer le projet de loi adopté par les deux chambres du Congrès lundi à moins que plusieurs changements ne soient adoptés, d’une augmentation des paiements directs aux Américains à une réduction de l’aide étrangère.

Dans un tweet diffusé peu après minuit, alors que les programmes pour les chômeurs étaient déjà expirés, Trump a insisté sur sa position, en disant: “Augmenter les paiements au peuple”.

TRUMP REJETTE “CE QU’IL A NÉGOCIÉ”

Dimanche, le député républicain Adam Kinzinger a regretté la position de Trump, assurant à CNN que le paquet actuel est précisément “ce que le président a négocié” par l’intermédiaire de son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Après des mois de négociations au cours desquelles Mnuchin a proposé que les paiements directs à des millions de contribuables soient de 600 dollars, Trump a attendu que le Congrès adopte le plan de sauvetage pour rejeter ce montant comme “ridicule” et exiger qu’il soit porté à 2000 dollars. .

La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, prévoit de mettre aux voix ce lundi dans cette chambre la proposition de porter ces paiements directs à 2000 dollars, mais ce plan devrait échouer, comme cela s’est déjà produit ce jeudi dans une première tentative. , en raison de l’opposition des républicains.

Le président élu démocrate américain Joe Biden et plusieurs républicains ont exhorté Trump à signer le plan de relance tel quel, puis à négocier des améliorations si nécessaire, mais le président sortant ne semble pas disposé à donner le bras. tordre.

COMPTE À REBOURS JUSQU’AU 3 JANVIER

Si Trump opposait son veto au projet de loi, le Congrès pourrait essayer de passer outre ce veto et avoir une chance de l’obtenir, mais tout indique que la stratégie du président sortant est de laisser le projet de loi non signé sur sa table, dans le but d’expirer. 3 janvier.

Ce jour-là, un Congrès de composition différente entrera en fonction, à la suite des élections de novembre, dont les législateurs devront renégocier et approuver un plan de relance, car le précédent ne sera plus valable.

La manœuvre de Trump a à voir, selon de nombreux analystes, avec sa soif de vengeance contre le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, pour avoir reconnu la victoire de Biden ce mois-ci.

Lucia Leal