Le Ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, a annoncé ce jeudi le début du programme “Samedi jeune“, Qui souligne que les jeunes de 14 ans qui n’ont pas encore renouvelé leur carte d’identité peuvent le faire pendant le week-end dans plus de quarante lieux qui assisteront exclusivement à ce type de procédure.

Ceux qui veulent effectuer la procédure Ils doivent demander un rendez-vous préalable via l’application “Mon Argentine”, qui dispose actuellement d’un bouton spécial pour faciliter l’obtention du virage et accélérer le processus.

“Nous savons que En raison de la pandémie, de nombreux garçons et filles n’ont pas pu le faire et c’est pourquoi nous avons créé Sábado Joven, afin qu’ils puissent le traiter d’une manière simple, en demandant un rendez-vous préalable », a-t-il déclaré De Pedro à propos de l’initiative.

Le ministre a également convoqué l’état civil des provinces et de la ville de Buenos Aires pour se joindre au plan et a remercié les travailleurs de Renaper pour l’effort et la volonté de le réaliser.

«J’ai demandé au Renaper de du 16 janvier ouvrir ses bureaux le samedi pour s’occuper de tous les jeunes qui n’ont pas encore entamé le processus de renouvellement de leur DNI de 14 ans », a ajouté le ministre.

Eduardo de Pedro, ministre de l’Intérieur

Grâce à Young Saturday, le Renaper, en charge de Santiago Rodriguez, cherche à ce que les adolescents traitent la mise à jour du DNI de plus de 14 ans afin qu’ils puissent prouver leur identité devant toute instance institutionnelle et accéder à d’autres droits.

Le ministre De Pedro a souligné que le renouvellement de la DNI “concerne l’accès aux droits et la possibilité de voter”.

Ainsi, le programme Young Saturday rejoint les différentes initiatives du ministère de l’Intérieur pour faciliter le droit à l’identité, telles que le certificat de pré-identification et les contributions à la loi des 1000 jours, qui intégrait un système l’alerte précoce des naissances, l’extension de l’enregistrement tardif par voie administrative sans limite d’âge et le renforcement de la responsabilité de l’Etat en tant que garant du libre accès à la DNI.

Quelles sont les exigences pour terminer la procédure

-Avoir plus de 14 ans et présenter le DNI, sans avoir besoin d’une personne de plus de 18 ans pour vous accompagner.

-Certificat médical, lorsqu’il correspond à prouver l’impossibilité de fournir une ou plusieurs empreintes digitales.

Comment faire la procédure

-Su tour (ici)

-Présentez-vous au centre de documentation choisi

-Gardez le bon jusqu’à ce qu’ils l’apportent chez vous.

Le coût de la procédure est de 300 $.

Les DNI pour les plus de 14 ans, aussi bien pour les Argentins que pour les étrangers, sont valables 15 ans à compter de la date d’émission. C’est pourquoi lorsque ce délai expire, il est nécessaire de le mettre à jour à nouveau.

Le document doit également être mis à jour en cas de changement d’adresse. Cette procédure engendre nécessairement l’émission d’une nouvelle carte DNI.

