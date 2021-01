Dans l’image, le sénateur du Polo Democrático Iván Cepeda. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Le représentant à la Chambre de Bogotá du parti du Centre démocratique, Edward Rodríguez, a déclaré à travers son compte Twitter qu’il s’était plaint au sénateur du pôle démocratique pour fraude procédurale, fausses accusations, insultes et calomnies. “Nous ne permettrons pas au sénateur de continuer à altérer la justice et les institutions en Colombie à cause de sa vengeance et de sa haine personnelle”, a déclaré le membre du Congrès Rodríguez dans une vidéo.

Cela se produit après que, en décembre 2020, Cepeda a déposé une plainte pour perte d’investiture contre le représentant pour ne pas s’être déclaré empêché dans la commission d’accusation enquêtant sur Álvaro Uribe. sur des accusations de fraude procédurale et de corruption de témoins dans l’affaire de l’ancien magistrat de la Cour constitutionnelle, José Luis Barceló. Pour Cepeda, Rodríguez n’a pas été partial dans les décisions qu’il a prises.

Pour sa part, le représentant a déclaré l’avoir dénoncé car «il sait parfaitement qu’il ment et connaît mon honneur et mon travail dans la lutte contre la corruption et c’est pourquoi j’ai démantelé l’affiche de la toge. Aussi pour avoir tenté de tromper la justice en essayant de présenter des preuves mythologiques.

Représentant à la Chambre du Centre démocratique, Edward Rodríguez

Compte tenu de cela, le sénateur Cepeda a rappelé au représentant le processus d’Álvaro Uribe, qui l’a également dénoncé: «c’est son patron qui m’a dénoncé avec de faux témoins devant le CSJ. Cette plainte a très mal tourné. Il a démissionné du Sénat et est subjugué. Je vous ai dénoncé pour prévarication lorsque vous agissez dans un processus qui vous intéresse. J’enverrai votre trille au CSJ. Je comprends votre peur », a déclaré le membre du Congrès accompagné d’une capture d’écran du tweet où Rodríguez partage la vidéo de sa plainte.

Cepeda a annoncé en décembre que les charges pour lesquelles il accusait Edward Rodríguez Ils sont prévaricants et violent le conflit d’intérêts. Le parlementaire a déclaré dans sa vidéo que “Rodríguez avait le devoir de se déclarer empêché d’entendre le dossier que la commission d’accusation avance contre l’ancien magistrat -José Luis-Barceló”, cependant, selon le sénateur, le représentant d’Uribismo à la Chambre “Non seulement il est resté silencieux sur l’impossibilité légale de participer au processus, mais il a également promu la procédure.”

Le principal argument de Cepeda Castro est que Rodríguez est un subordonné du principal enquêté, Álvaro Uribe, et qu’il y aurait donc un «conflit d’intérêts» entre lui et son partenaire et plaignant dans l’affaire, Ricardo Ferro, également représentant à la Chambre de l’uribismo.

«Ni politiser la justice ni judiciariser la politique, je fais ce que la Constitution et la loi me disent. Devant elle, je baisse la tête. Agissant toujours avec grandeur, honneur, transparence et lutte contre la corruption », avait alors assuré Edward Rodríguez à Semana Magazine, qui avait répondu aux accusations que le sénateur Cepeda porterait contre lui.

L’argument susmentionné du représentant à la Chambre est dû au fait que le sénateur Cepeda a déclaré dans sa vidéo qu’Edward Rodríguez «mène une enquête qui profite directement au chef du parti politique dans lequel il est actif et pour lequel il était élus au Congrès », a déclaré le membre du Congrès de Polo, qui a conclu cette section en disant que Sur la base de ces arguments, Rodríguez “serait à l’origine d’un empêchement”.

Voici la vidéo des arguments d’Iván Cepeda:

