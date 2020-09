Le requin baleine, un énorme poisson en danger d’extinction qui visite les Caraïbes mexicaines chaque année, est l’espoir des habitants de la Isla Holbox qui aspire au retour des touristes effrayés par la pandémie de covid-19.

Depuis 2001, des visiteurs du monde entier sont venus sur cette île, avec environ 1500 habitants et un paysage idyllique, ravis d’observer et nagez brièvement à côté des poissons à la peau foncée et aux taches blanches, qui peuvent mesurer jusqu’à 20 mètres de long.

2019 « Ce fut l’une des meilleures années que nous ayons eues », dit Guillermo Torfer, directeur de VIP Holbox, une entreprise qui organise des observations en bateau de ces animaux qui arrivent dans la région entre mai et septembre.

« Depuis janvier, février, mars ils nous avaient déjà réservé », rappelle Torfer, qui jongle aujourd’hui pour garder son entreprise de 16 salariés. L’enfermement national décrété fin mars l’a contraint à annuler les réservations.

Un requin baleine (Rhincodon typus) est vu le 15 août 2019 à Isla Holbox, État de Quintana Roo, Mexique.

Les habitants de Holbox et des villes voisines du continent comme Chiquilá, Solferino et Kantunilkín ont pris des précautions extrêmes et ils ont fermé leurs accès avec des points de contrôle par crainte du covid-19. Personne n’a été autorisé à entrer pendant trois mois.

« Le loyer fonctionne, l’électricité fonctionne, les salaires fonctionnent, nous avons donc dû commencer à pousser partout »Torfer raconte son entreprise.

Depuis juin, la transition progressive vers le « Nouvelle normale » Il a permis aux opérateurs de reprendre leurs activités, bien qu’à 30% de leur capacité, tant dans les circuits qu’ils vendent que dans les touristes autorisés sur les bateaux.

L’origine des clients a également changé. Là où avant les Français ou les Danois abondaient, les touristes nationaux prédominent aujourd’hui. « Nous devons nous adapter un peu à la réalité »reconnaît Torfer.

Nagez avec les requins

Les gens nagent à côté d'un requin baleine (Rhincodon typus) le 9 septembre 2018 à Isla Holbox, État de Quintana Roo, Mexique.

Pour Edier Rosado, guide et capitaine d’un navire qui travaille avec le requin baleine ou «domino», comme on l’appelle localement, depuis six ans, la seule urgence comparable à la pandémie a été l’ouragan Wilma en 2005.

« L’île a été évacuée et il a fallu un an pour se rétablir », rappelles toi.

Rosado emmène un Argentin, un Américain et trois Mexicains à la rencontre du requin, qui remonte à la surface à la recherche de nourriture.

Avant de monter sur le bateau, leur demande de mettre des masques faciaux et du gel désinfectant sur leurs mains, en plus de prendre leur température.

Pendant le voyage de trois heures, il explique comment nager avec le requin. Deux personnes y vont en même temps, ce n’est pas touché et l’expérience ne dure que quelques minutes.

C’est, sans aucun doute, l’activité préférée des visiteurs, mais surtout des voyagistes. Chaque voyage coûte jusqu’à 180 $ par passager.

Désormais, en plus d’avoir leurs permis environnementaux en vigueur, les entreprises sont tenues de se conformer aux réglementations sanitaires.

Danger d’extinction

Un requin baleine (Rhincodon typus) est vu le 16 juin 2019 à Isla Holbox, État de Quintana Roo, Mexique.

Au nord de la péninsule du Yucatan, il existe deux réserves qui protègent le poisson géant: la zone de protection de la flore et de la faune de Yum Balam et la réserve de biosphère des requins-baleines.

Depuis 2016, est sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et en 2008, le 30 août a été établi comme sa journée internationale.

Dans des pays comme L’Inde consomme son foie, alors que en La Chine s’appelle Tofu Shark et sa viande est très priséeDe plus, leurs nageoires sont conservées sous forme de trophées, explique Deni Ramírez, directeur du projet Mexico Whale Shark, à La Paz, Baja California Sur (nord-ouest), autre région mexicaine qui bénéficie de leur présence.

