le Système d’eau de Mexico (SACMEX) a annoncé que réduire l’approvisionnement en eau potable de la zone métropolitaine de la vallée du MexiqueCeci dans le cadre d’un accord avec la Commission nationale de l’eau (CONAGUA) et la Commission de l’eau de l’État du Mexique.

Cette restriction visera à garantir l’approvisionnement en eau fourni par le système Cutzamala pendant les mois secs de l’année, qui vont de Novembre à mai 2021. À partir de ce week-end, la réduction de ce service débutera, ce qui affectera les maires de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tlalpan, Miguel Hidalgo et Magdalena Contreras.

Les municipalités de l’État du Mexique touchées par cette mesure sont: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Tecámac, Toluca, Acolman et Ocoyoacac.

L’une des stratégies que le SACMEX faire face à cette réduction de service fournir 45 tuyaux supplémentaires au programme d’approvisionnement afin qu’ils étendent leur service à toutes les zones touchées.

Les habitants de la vallée du Mexique peuvent demander le support des tuyaux au nombre téléphone 55 56 54 32 10 ou à travers le Comptes Facebook et Twitter officiels du réseau d’eau de Mexico.

Pour le cas spécifique de Tlalpan 5 tuyaux supplémentaires seront alloués pour doubler le support spécifique à ce domaine.

De mars à ce jour le Le gouvernement CDMX a soutenu toute la ville avec le programme spécial d’approvisionnement en eau via le service de canalisation, ceci sous les instructions du chef du gouvernement Claudia Sheinbaum.

Selon le SACMEX, le maire de Tlalpan a utilisé un total de 14774 voyages de pipe pour livrer gratuitement, à proximité 166 millions de litres d’eau ont été distribués à 27021 familles dans les 43 colonies situé dans des zones avec une pénurie de liquide.

Le système d’eau a souligné que les 88 puits continueront de fonctionner avec une moyenne de 2200 litres par seconde pour remédier à la pénurie à Tlalpan. En outre, aura en fonctionnement les neuf puits à hérons pour le remplissage des tuyaux en plus de surveiller et d’exploiter toutes les installations de pompage et de re-pompage qui desservent l’approvisionnement des colonies de l’Ajusco Medio.

Le volume stocké cette année est inférieur à la moyenne des 20 dernières années, selon SACMEX, cette condition a été présentée dans les années de 2008 Oui 2009.

Le 23 novembre, en visioconférence, le coordonnateur général du système d’eau de Mexico, Rafael Bernardo Carmona, a annoncé qu’en raison de la faible collecte des précipitations en 2020, la collecte de l’eau a diminué ainsi le débit d’eau dans certaines zones de la ville diminuerait.

Il a précisé que cette mesure entraînerait le système Cutzamala cessera de recevoir 500 litres par seconde dans les heures de 00h00 à 12h00 le mardi. Pour les les samedis l’horaire sera de 00h00 à 8h00 le dimanche. Au total le 3,27% du débit d’eau.

Le membre exécutif de la Commission de l’eau de l’État du Mexique, Jorge Joaquín González, a déclaré que 287 mille 786 Mexicains seront touchés par la réduction de ce service.

Pour sa part, Promotion du gouvernement de Mexico via les actions Twitter et recommandations pour économiser l’eau à la maison. Parmi les suggestions, il y a la prise en charge des fuites éventuelles de l’alimentation en liquide vital, la réparation des fuites qui représentent un gaspillage d’eau important, prendre de courts bains de 5 minutes, évitez d’arroser les jardins avec de l’eau potable et réutiliser l’eau de la machine à laver pour nettoyer les patios ou les planchers.

