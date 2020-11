À San Luis Potosí, l’arrestation d’Omar «N», un médecin résident, a été annoncée, qui aurait agressé sexuellement une femme enceinte (Photo: REUTERS / Jose Luis Gonzalez)

Ce jeudi le Le bureau du procureur général de l’État de San Luis Potosí (FGE) a annoncé l’arrestation d’Omar «N», une médecin résident, qui aurait agressé sexuellement une femme enceinte.

Selon le communiqué, ce sont les agents de la police d’enquête (PDI) qui ont procédé à l’arrestation en raison de l’existence d’un mandat d’arrêt contre le médecin “.pour sa responsabilité présumée dans les crimes de viol et d’abus sexuels au détriment d’une femme enceinte».

D’après le document publié, les événements se sont produits dans une clinique de l’Institut mexicain de sécurité sociale, où Omar «N» travaillait comme médecin résident. La femme enceinte s’est rendue dans cette clinique pour un contrôle médical, mais l’homme aurait effectué “une intervention qui ne correspondait pas, violant ainsi sa sexualité”.

Après ces événements, la victime est allée déposer la plainte correspondante auprès du parquet spécial à l’attention des femmes, de la famille et des délits sexuels. Là, Grâce aux enquêtes menées par des éléments du PDI et à d’autres expertises, il a été possible d’obtenir des preuves avec lesquelles l’agent du ministère public Il est allé devant le juge de contrôle pour demander l’ordonnance du tribunal.

La femme serait allée chez le médecin pour un examen (Photo: Shutterstock)

Après avoir obtenu le mandat d’arrêt, Les enquêteurs de l’Unité des crimes sexuels ont commencé l’opération pour localiser l’accusé, qui a réussi à le localiser sur l’autoroute Zacatecas et a été informé du mandat d’arrêt en vigueur contre lui.

Omar «N» a été transféré dans les locaux du centre de réinsertion sociale de La Pila, où il attendra la tenue de l’audience initiale.

Ce n’est pas le seul cas dans l’IMSS

En août de l’année dernière, après que les autorités aient ignoré le dossier pendant plusieurs mois, un néphrologue de l’hôpital général d’Iztapalapa a été détenu par la police et incarcéré à la prison préventive pour hommes d’Oriente.

La raison était d’avoir violé Wendy “N”, une patiente souffrant d’insuffisance rénale et la mettre enceinte. La femme de 21 ans a fait une fausse couche.

Il y a un an, un médecin aurait attaqué une jeune femme vulnérable et l’aurait mise enceinte (Photo: Shutterstock)

L’agression sexuelle a eu lieu le 27 avril 2018, mais c’est jusqu’au 7 août de la même année qu’un mandat d’arrêt a été émis contre le médecin diplômé de la Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Cependant, Agustín «N», 45 ans, a été détenu jusqu’au 8 août 2019 (un an plus tard) au moment où il quittait la clinique, après des agents de la Bureau du procureur général (PGJCDMX) a réussi à poursuivre le dossier d’enquête CI-FSP / B / UI-B-2C / D / 04263 / 11-2018D03 pour le crime de viol aggravé.

Lors de l’audience initiale, vendredi dernier, un juge de la Haute Cour de justice (TSJ) a imposé la mesure de précaution de la détention préventive informelle.

Le juge a lu le dossier, où il est précisé qu’à 16 h 00 le 27 avril 2018, Wendy est allée à la clinique 120 de l’IMSS pour faire effectuer des études pour exclure la salmonelle, car elle avait une photo diarrhéique.

Le médecin s’assurait que personne ne les voyait et l’aurait emmenée de force dans l’un des cabinets de consultation; elle n’a pas pu se défendre en raison de l’épuisement (Photo: Shutterstock)

Cependant, le médecin a d’abord vérifié que personne ne les avait vus, puis l’a prise par la main et l’a conduite de force dans l’un des cabinets médicaux, sans qu’elle puisse se défendre en raison de l’épuisement qu’elle avait de la maladie.

La jeune femme est tombée enceinte et à quatre mois de gestation, elle a subi un avortement spontané, comme établi dans le dossier.

L’avocat de la victime a déclaré à El Universal que le dossier de son client était à la traîne et n’avait pas progressé pendant plusieurs mois. Le justiciable devait rassembler des preuves suffisantes pour Ministère public donner le feu vert à l’enquête.

Il a également assuré que l’ancien directeur de l’hôpital était au courant de l’affaire de viol depuis le début, mais qu’il n’a jamais voulu rien faire.

