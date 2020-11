Un restaurant local à Cleveland a reçu une surprise de Noël en fermant volontairement en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 dans l’Ohio.

Monde de Miami / Local 10

Brendon Ring, propriétaire de l’établissement local Nighttown, a déclaré à CNN qu’il déjeunait dans son restaurant lorsqu’un client semi-régulier est passé et a laissé son chèque sur sa table qui comprenait un pourboire de 3000 $.

“Covid est tellement incontrôlable dans l’Ohio que j’ai décidé de fermer volontairement jusqu’en janvier”, a déclaré Ring.

«Nous étions un peu occupés dimanche avec beaucoup de nos habitués car c’était notre dernier jour … ce type est entré et s’est dirigé vers le bar et a commandé une pinte de Stella et lui a pris quelques gorgées et a dit au directeur, “Puis-je avoir mon chèque?”

L’homme, qui prétend que Ring souhaite rester anonyme, l’a apporté à la table de Ring et lui a dit de le partager avec les serveurs.

“Il a dit:” Bonne chance à vous les gars et nous vous verrons à la réouverture “, a déclaré Ring.

Quand Ring a regardé le chèque pour la première fois, il a pensé que c’était un pourboire de 300 $, mais après avoir mis ses lunettes, il s’est rendu compte qu’il manquait un zéro. C’était un pourboire de 3 000 $ sur un billet de 7 $. Il a couru vers le client pour s’assurer qu’il n’avait pas fait d’erreur.

«Il a dit: ‘Non, c’est ce que je voulais. Partagez-le avec le personnel, bonne chance à vous, Joyeux Noël et à bientôt à votre retour ».

Ring a déclaré qu’il était connu comme un joker avec le personnel – alors quand il a partagé la nouvelle avec l’une de ses serveuses, elle a pensé qu’il avait fait une blague.

«Elle a dit ‘Ouais, bien sûr que tu l’as fait’… le serveur suivant que je lui ai montré aussi, elle a commencé à pleurer, elle savait que c’était légitime,» dit-elle.

Il y avait quatre serveurs travaillant le dimanche, et chacun d’eux a reçu un pourboire de 750 $.

Ring ne peut pas croire non seulement à la générosité de son client, mais aussi à l’effusion d’amour pour l’histoire simple.

Ring, qui est d’Irlande, a déclaré que même sa sœur, qui vit toujours là-bas, a vu l’histoire dans son journal.

“Nous avons tous tellement besoin de nouvelles édifiantes, si c’était une année normale, oui, ce serait une bonne histoire, mais c’est une excellente histoire pour l’année dans laquelle nous sommes”, a déclaré Ring. “L’effusion d’amour pour cette histoire a été universelle.”