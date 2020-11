(REUTERS)

Diego Armando Maradona est mort de cause de l’insuffisance cardiaque qui a généré un Œdème pulmonaire aigu et lui a causé un mort subite. C’est ce qu’ont indiqué les médecins légistes qui ont travaillé sur le cadavre de la légende mondiale du football, après un peu plus de deux heures d’autopsie, selon des sources judiciaires confirmées. Infobae.

“Insuffisance cardiaque aiguë, chez un patient atteint de cardiomyopathie dilatée, insuffisance cardiaque congestive chronique qui a généré un œdème pulmonaire aigu”, ont rapporté les chercheurs sur la mort de Maradona, survenue cet après-midi dans la ville de Buenos Aires de Tigre.

Le corps sans vie de l’ancien capitaine de l’équipe nationale argentine a été examiné par une équipe de médecins légistes de la morgue de San Fernando, après que le bureau du procureur général de San Isidro a demandé l’examen de la famille, ce qui l’a permis. Les enquêteurs ont ouvert un dossier pour “Enquête sur les causes de décès” après avoir reçu un avis de la mort de Maradona mercredi à 13 h 20.

Face à la nouveauté, le procureur général de San Isidro Dr John Broyad a ordonné la réunion d’un groupe de travail composé des procureurs Patricio Ferrari, Cosme Iribarren et Laura Capra, qui se trouvaient dans le quartier privé de San Andrés, où Diego vivait depuis Il a été opéré pour un hématome à la tête.

Les gens se rassemblent pour pleurer la mort de la légende du football Diego Maradona, à l’extérieur du stade Diego Armando Maradona, à Buenos Aires, Argentine le 25 novembre 2020. REUTERS / Martin Villar AUCUNE REVENTE. AUCUN FICHIER

Une partie de l’équipe d’enquête s’est consacrée à recueillir des témoignages au siège du parquet de Benavídez, le parti de Tigre, tandis qu’un autre groupe de procureurs et de fonctionnaires s’est rendu à l’hôpital de San Fernando pour assister à l’autopsie. D’après les témoignages recueillis dans la zone du siège des impôts, il a été conclu que la dernière personne qui l’a vu vivant était son neveu mardi à 23 ans.

À la mort de Maradona, son neveu, son assistant, un employé embauché pour sa sécurité physique, une infirmière et un cuisinier se trouvaient dans la maison. À 11 h 30, le psychologue et psychiatre personnel de Maradona est arrivé, qui a vérifié que Maradona semblait dormir et ne répondait pas. Son neveu et l’assistant ont tenté de le réveiller et, ne constatant pas, en principe, l’existence de signes vitaux, ils ont demandé la présence de l’infirmière et du psychiatre qui ont effectué les manœuvres de RCR sans succès.

À ce moment-là, ils ont appelé des ambulances auprès de différents prestataires et pendant ce temps, un chirurgien du quartier est arrivé, qui a tenté des manœuvres de réanimation. Ensuite, les ambulances sont arrivées en charge du médecin clinicien du prestataire médical et ont essayé de le faire revivre avec des flacons d’adrénaline et d’atropine, mais sans succès.

