Sans l’art, 2020 aurait été pire qu’elle ne l’est. Il n’y a aucune preuve scientifique à l’appui de cette affirmation, mais il n’y a aucun doute non plus. Chacun dans son domaine s’est réinventé pour survivre, même si beaucoup sont morts dans cette tentative. Les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les décors de cinéma et les studios d’enregistrement du monde entier ont été fermés. Les restrictions ont forcé les artistes et le public à se transformer de force, en inventant de nouvelles façons de communiquer et de se divertir. Cette recherche a abouti à une année rare, mais non moins intéressante.

Le mois de janvier avait débuté d’une manière étrange pour l’industrie de la musique en général et pour les artistes britanniques en particulier. La Grande-Bretagne avait annoncé qu’elle se débarrassait enfin de l’Union européenne (le Brexit vient d’être finalisé) et les parties pour et contre se sont prononcées en fonction de leurs intérêts. Au cours de ces premiers jours de 2020, un rapport complet intitulé The Birmingham Live Music Project avait été publié, réalisé par des professionnels de l’Université Aston, de l’Université de Birmingham et de l’Université de Newcastle. Là, il a été expliqué de manière didactique pourquoi le Brexit allait nuire à la musique de ce territoire. En conclusion, le rapport a déclaré: “Une baisse significative du tourisme musical et un exode d’entreprises vitales pour les infrastructures font partie des préoccupations liées au Brexit exprimées par les industries de la musique.” En fin de compte, la pandémie était pire, mais personne ne l’imaginait.

Quelques mois plus tard, les premiers cas de coronavirus ont commencé à arriver en Argentine, alors qu’ils commençaient à parler d’enfermement. Fin février, jour vert C’était déjà l’un des premiers groupes à suspendre une tournée: «Malheureusement, nous avons pris la décision difficile de reporter nos prochains concerts en Asie en raison de problèmes de santé et de voyage avec le coronavirus. Nous savons que ça craint car nous étions impatients de vous voir tous, mais gardez vos billets, nous annoncerons les nouvelles dates très bientôt. ” De leur compte Twitter officiel, le groupe a anticipé ce qui allait être une année fatale et un fan optimiste sud-américain a répondu: “Voyons voir alors, venez en Amérique latine, il n’y en a pas ici.”

Billie Joe Armstrong, Tre Cool et Mike Dirnt de Green Day aux European MTV Awards en 2019 (photo de Joel C Ryan / Invision / AP)

De nombreux événements n’ont été lancés que pendant quelques mois, les tournées, les festivals, les spectacles. Et aussi les sorties record qui étaient là, dans la chatière. Comme on pensait que tout se passerait d’un moment à l’autre, certains artistes ont décidé de laisser passer le lancement de leur travail au moment où le tremblement de terre passera. La vérité est que le désastre ne s’est pas arrêté et finalement ils sont apparus. Et comme ils l’ont fait. C’était le cas de Chromatica de Lady Gaga, un album des plus attendus qui avait une date de sortie pour le 10 avril. «Il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe avec cette pandémie mondiale. Au lieu de cela, je préfère que nous passions ce temps à nous concentrer sur la recherche de solutions », a-t-il publié sur ses réseaux. La pandémie a continué et l’album est finalement sorti le 29 mai.

Les combinaisons spatiales, les masques et les couleurs criardes ont été à l’origine de l’esthétique de «Stupid Love», le premier morceau que le disque prévoyait. Les refrains et la chorégraphie du clip vidéo ont fini de faire le travail. Dans l’interview pour le média néo-zélandais, l’artiste a expliqué que cet album était “sur la guérison et aussi sur le courage”. «Quand on parle d’amour, je pense qu’il est très important d’inclure également le fait qu’aimer quelqu’un demande beaucoup de courage», a-t-il avoué, laissant entendre qu’il le dédia à Michael Polansky, qui était alors son nouvel amour et qui est toujours son partenaire dans la vie. présent.

“Amour stupide”, Lady Gaga

Les plateformes numériques sont devenues le centre de la vie en quarantaine et la star était TikTok. Avec l’application chinoise pour regarder et réaliser des micro-vidéos, de nouveaux personnages sont apparus tels que Charli D’Amelio, une jeune fille de 16 ans qui compte aujourd’hui plus de 104 millions de fans. Cette fille américaine d’un entrepreneur et d’un ancien mannequin, n’a inspiré ni plus ni moins que des reines comme Jennifer Lopez à être diffusées sur les réseaux en faisant ces chorégraphies rapides et difficiles pour tout adulte qui n’est pas un peu entraîné. Depuis le confort de sa chambre, Charli a tourné en moyenne trois vidéos par jour, a conquis toutes les marques qui veulent encore signer avec elle, a gagné des millions et est devenue l’une des grandes gagnantes de 2020.

Quelqu’un qui a cessé d’être adolescent il y a quelque temps, mais qui a trouvé un moyen de grandir était Andres Calamaro. Le musicien a surpris en se manifestant sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, à travers différentes apparitions en direct. Chaque jour, à l’heure du dîner, Calamaro allumait un live depuis son domicile de Benavidez, à Buenos Aires, et communiquait avec ses partisans. Cela a commencé au début de la réclusion et ce qui a émergé comme une excentricité est devenu un classique. Depuis son bunker, le musicien sert de DJ, raconte des anecdotes, compose des sons étranges et nouveaux en direct et se met en colère à chaque fois qu’on lui demande un classique. Rien de “Mille heures” ou “Flaca”, Andrés était là – compagnon et thermos toujours prêt – à montrer une facette de lui inconnue jusqu’à présent, en artiste underground, ce qui lui allait très bien.

Calamaro en direct sur Instagram

D’autres qui ont ouvert la porte de leur maison et ont gagné Camilo et Eva Luna. La fille de Ricardo Montaner et son nouveau mari ont déménagé dans la maison paternelle pour y vivre en quarantaine et sont devenus le centre de tous les yeux. Ils étaient déjà jeunes, beaux, talentueux et médiatiques, mais ce Big Brother à Miami a fini par les positionner comme la famille définitive de 2020. Chansons, déclarations, rires, tatouages ​​et beaucoup de bambula blanches ont circulé dans tous les réseaux sociaux de chacun des membres du clan augmentant ses adeptes et ses «vues» à une vitesse fulgurante. Bien pour eux.

«Vie riche», Camilo

«Je ne peux pas respirer» ont été les derniers mots de George Floyd, le 25 mai, et ils sont devenus un cri de guerre pour les milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue aux États-Unis pour demander justice après ce crime de haine commis par Police de Minneapolis. Après cet atroce meurtre et la vidéo montrant les actions des quatre policiers est devenue virale, la société américaine est descendue dans la rue, suscitant le ressentiment dans les forces de sécurité. L’industrie de la musique – qui comprend les maisons de disques, les sociétés de streaming et, bien sûr, les musiciens eux-mêmes – a lancé presque spontanément une initiative: BlackOut Tuesday. Le mardi 2 juin, les maisons de disques se sont engagées à arrêter l’activité commerciale en solidarité avec la communauté noire. Ses employés ne travaillaient pas toute la journée et ses artistes suspendaient toute action prévue. De cette manière, les géants de la musique ont montré leur mécontentement face au meurtre de Floyd et de tout ce qu’il représente.

Les concerts ont brillé par leur absence en direct, mais ont explosé en streaming. Il y avait des jeux de guitare improvisés et dans la seconde moitié de l’année, des billets pour voir des concerts en direct ont commencé à être vendus sur l’écran. Le cinéma drive-in est également devenu une nouvelle attraction pour regarder des films et des récitals à distance sociale, ainsi qu’un moyen de facturer et de générer des revenus pour le secteur du divertissement puni. Même si cela a commencé à attirer l’attention (en dehors du circuit des genres urbains) depuis quelques années maintenant, 2020 a également été l’année de Bizarrap, le producteur vedette qui à 22 ans a atteint le numéro 1 du «Top 10 of les artistes argentins les plus écoutés en Argentine »comme dans le« Top 10 des artistes argentins les plus écoutés au monde », selon Spotify. Ce jeune talent a imposé ses sessions de musique et de freestyle en fusionnant avec des artistes tels que Nathy Peluso, Cazzu et Tonnerre, entre autres.

BZRP Music Sessions # 36 avec Nathy Peluso

Il y a une vie après le piège et pas seulement la génération Z s’est mise au travail. À la fin de l’année, un beatle avait un nouvel album et c’est toujours une bonne nouvelle. Paul Mccartney Il profite de l’enfermement pour travailler sur son album McCartney III, le dix-huitième de sa carrière solo. Non seulement il a composé toutes les chansons et les a chantées, mais il a également joué tous les instruments prouvant une fois de plus … qu’il n’a plus rien à prouver: il est numéro un. De son domicile dans le Sussex, il a travaillé pendant plus de deux mois et là il a enregistré cette œuvre, qui fait partie d’une trilogie qui a débuté dans les années 1970.

«Trouvez mon chemin», Paul McCartney

Il y avait de la nouvelle musique, une vie étrange, des technologies qui ont évolué, des causes manifestes et des disques exquis pour célébrer une année qui laisse sa marque. Mai 2021 apporte la chaleur des concerts live et la réactivation d’un secteur qui, d’où il aurait pu, a rendu cette année beaucoup moins mauvaise qu’elle n’aurait pu l’être.

