Très peu de barons de la drogue au Mexique ont eu l’audace de vivre pendant près de 50 ans au milieu de la persécution, des morts, de la drogue, des excès, de la solitude qu’apportent le pouvoir, la renommée et le secret, mais surtout entre loyautés, trahisons et guerres internes. Ismael Zambada García, le “mai”, C’est l’un d’entre eux.

Le narco discret, qui a passé un demi-siècle à trafiquer des drogues illicites sans jamais avoir été en prison, a une place réservée à ses grands ennemis. Selon les rapports du renseignement, les frères Arzate García ils sont entrés dans ce cercle dangereux.

Ismael Zambada García, le “Mayo”, aurait pris la protection de l’un de ses plus proches collaborateurs (Photo: Archive)

René et Alfonso Arzate GarcíaSelon l’hebdomadaire Zeta Tijuana, ils ont été snobés par “Mayo” Zambada, après avoir généré trop d’affrontements internes entre les différentes branches armées de la Cartel de Sinaloa.

Les Arzate installent leur pouvoir criminel dans l’État frontalier de Basse Californie. Là, la violence générée est due au fait que la cellule des frères est entrée en conflit avec d’autres membres de la même organisation sinaloenne, car ils ont l’intention de préserver le monopole de la direction criminelle.

Dans des déclarations officielles, ils ont expliqué que les frères avaient été alertés de la stratégie de Zambada García d’avoir des alliés dans d’autres entités, mais pas des chefs de la place, ce que, disent-ils, Alfonso et René n’ont pas accepté, car ils veulent être les seuls.

L’hebdomadaire Zeta Tijuana prévient que jusqu’à présent, Les Arzate García ne sont pas en dehors du cartel, mais ils n’ont plus la protection complète qu’ils avaient autrefois contre les soi-disant “Seigneur du chapeau”.

Les frères auraient reçu un appel au réveil avec un avertissement en mars dernier, après que le 18, les autorités des deux côtés de la frontière aient assuré un narcotunnel avec une entrée en Basse-Californie et une sortie à San Diego, Californie (États-Unis), dans laquelle ils ont saisi trois tonnes de marijuana et diverses quantités de cristal, de fentanyl et de cocaïne. L’assurance a été estimée à plus de 10 millions USD.

La Gente del “Mayo” a accusé les Arzates, qu’elle a liés comme étant originaires de l’opération, de divers crimes antérieurs, y compris des enlèvements et des privations survenus dans le cadre du différend entre les frères et les Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG) en Basse-Californie.

Après les faits, Alfonso, alias le “Achille”, et René, le “Grenouille” Arzate, fui vers Mazatlan Sinaloa, pour se protéger des persécutions à leur encontre, en négligeant leurs hôtes dans le territoire de la basse Californie.

Dans la violente Tijuana (Basse Californie), les frères Arzate établissent leur pouvoir criminel (Photo: Tijuana City Council)

Sept mois après leur départ scandaleux, les frères font de nouveau trembler la Basse Californie. Les versions des tableaux de coordination, citées par Zeta Tijuana, établissent que les Arzates sont revenus dans l’entité, plus précisément dans la ville de Tijuana, où ils sont situés dans des complexes de luxe. Ils visitent sporadiquement le Municipalité d’Ensenada, qu’ils considèrent que leur territoire est «plus sûr».

Ses premiers objectifs ont été de contester le territoire du cartel de Sinaloa lui-même et de récupérer la direction criminelle, basée sur le soutien d’autorités corruptibles et à la recherche de nouveaux partenaires.

Les principaux opérateurs de la cellule criminelle d’Arzate García (Illustration: Infobae México / Jovany Pérez Silva)

Dans cette guerre confuse et sanglante, le rôle de Los Chapitos -fils de Joaquín Guzmán Loera, le “Chapo”– et ses hommes sont présumés de plus en plus importants.

Les autorités mexicaines et américaines ont indiqué qu’au sein du cartel de Sinaloa, les Arzates contacteraient les Chapitos et / ou les mineurs en tant que fournisseurs et protecteurs, en particulier Iván Archivaldo Guzmán Salazar, arrêté en 2005 pour blanchiment d’argent et libéré en 2008; ainsi que ses frères Jésus Alfredo et Ovidio.

Alfredo, Ovidio et Iván Archivaldo Guzmán, Los Chapitos (Photo: Spécial)

Aussi, les Arzates se tournent vers leur ancienne connaissance, Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “Flaquito”, Chef de Cartel de l’Arellano Félix, et avec qui ils ont déjà conclu des accords dans le passé.

Le 25 juillet 2014, le Tribunal fédéral de première instance du district sud de la Californie a émis un mandat d’arrêt fédéral pour arrêter René et Alfonso Arzate García après avoir été accusés de complot en vue d’importer de la marijuana. Un an après, le FBI a offert une récompense allant jusqu’à 20 000 $ pour les informations conduisant à chacun des frères.

Ils étaient recherchés pour trafic de drogue, ils étaient localisés en tant que “membres de haut rang du cartel de Sinaloa” et ils étaient considérés comme armés, dangereux et responsables de «la coordination et de l’exécution d’opérations violentes au nom du cartel, y compris de multiples assassinats et enlèvements».

Alfonso Arzate fait face à une accusation d’enlèvement en Basse-Californie.

