Le retour du théâtre en face à face et les meilleures propositions en ligne de décembre

Alors que les artistes de la scène indépendante dénoncent que le théâtre n’est pas revenu et que le protocole actuel – avec 30 pour cent de la capacité – rend irréalisable l’ouverture de nombreux espaces, certaines émissions déjà diffusées depuis plusieurs saisons à l’affiche ont été encouragées à se retrouver en direct avec le public. Le retour des œuvres en face-à-face apparaît, en ce moment, comme un geste vers la connexion avec des spectateurs assoiffés de décors et la nécessité d’unir le corps à un événement artistique, plutôt qu’une véritable réactivation. Mais le facteur émotionnel n’est pas quelque chose de mineur: dans plusieurs propositions qui ont été présentées au cours de ces semaines, il est arrivé que les gens aient commencé à applaudir les artistes avant le début de la représentation, pour la joie et la gratitude que cela génère de se retrouver.

Les actions de nombreux artistes qui commencent à préparer le terrain pour le retour des spectacles vivants ont eu différentes manifestations: l’actrice Lorena Vega se produire sur la terrasse du Centre Culturel 25 de Mayo, par une nuit venteuse et parler au public avec passion; jusqu’au retour de Osqui Guzman avec son classique Le Bululú, un voyage à travers l’âge d’or espagnol, la vie de l’acteur José Maria Vilches et la poésie de Lorca.

Pour les personnes qui ne peuvent ou n’osent toujours pas revenir à la présence, les principaux théâtres publics argentins, comme le Cervantes et le complexe théâtral de Buenos Aires, ont lancé leurs propres propositions en streaming, dans lesquelles une certaine théâtralité apparaît : des poubelles lumineuses, un parquet, une boîte noire, des voix éloquentes. Ce n’est pas du théâtre, mais c’est un nouveau langage, quelque chose qui le rappelle. Voici un aperçu de certains des joyaux du théâtre indépendant qui reviennent maintenant sur la scène live et des nouvelles qui sont diffusées à travers le mystérieux streaming théâtral.

Moi, Encarnacion Ezcurra

Lorena Vega dans “Yo, Encarnación Ezcurra”

C’est un monologue intense et douloureux écrit par Cristina Escofet pour représenter la femme de Juan Manuel de Rosas, architecte dans l’ombre de la Révolution des Restaurateurs. C’est un chiffre abusé par l’histoire officielle, mais une richesse dont témoignent les lettres intenses qu’elle a envoyées à son homme dans le désert.

Lorena Vega joue cette femme maltraitée dans un monde patriarcal dominé par les hommes et en même temps avec une profonde intelligence pour analyser les relations humaines et penser stratégiquement le meilleur pour ses causes politiques. Dans cette pandémie, l’actrice a été encouragée à revenir sur scène à la fois à l’extérieur et dans des salles où le protocole et la distanciation sont appliqués.

Joue contre le vent et les intempéries, ainsi que dans la sécurité d’un théâtre. Dans tous les cas, il éblouit par son art, la relation qu’il établit avec le public, sa corporalité et la force d’une performance physique et émotionnelle à la fois. Ne manquez pas ce genre de performance que voit Lorena Vega sur scène, ainsi que la force de ce personnage niée et en même temps vitale dans l’histoire argentine.

* Spectacles en face à face tous les samedis de décembre, à 21 h 00 Au théâtre El Picadero: Pasaje Santos Discépolo 1857

Le Bululú

El Bululú, l’oeuvre qu’Osqui Guzmán

En 2020 Le Bululú, le travail qui Osqui Guzman il a été créé au Théâtre National de Cervantes, il a eu 10 ans. Les plans pour une fête d’anniversaire ont été suspendus en raison de la pandémie et de l’isolement, mais ce grand acteur a eu sa revanche à la fin de l’année, lorsqu’il a réussi à revenir avec des performances en face à face au Centre culturel 25 de Mayo.

Un bululu était un comédien qui marchait, seul, à travers les villes représentant les personnages d’une comédie, des hors-d’œuvre, des poèmes et des chansons. Dans les années 70, l’acteur José Maria Vilches a effectué plus de 4500 fonctions de son spectacle Le Bululú avec beaucoup de succès. L’enregistrement de ce spectacle est venu à Guzmán alors qu’il faisait ses premiers pas dans le théâtre et cela l’a marqué à jamais. 25 ans plus tard Leticia González de Lellis et Osqui Guzman ils écrivent El bululú. Anthologie diabolique, où le monde de l’âge d’or espagnol et Federico Garcia Lorca, ils ajoutent celle de la culture bolivienne, héritage de la famille de l’acteur, générant un mélange original et amusant.

Aller voir Le Bululú c’est un rituel théâtral dans sa forme la plus pure: un acteur unique qui devient un médium entre des personnages ancestraux et un public contemporain, ainsi que la possibilité de construire des univers multiples avec très peu d’éléments.

* Fonctions: dimanche à 20h00 au Centre Culturel 25 de Mayo: Av Triunvirato 4444.

Puissance

María Onetto dans “Power”

Les amateurs de théâtre argentins ne peuvent pas manquer ce jalon de l’histoire de la scène nationale qui était le texte Puissance, qui a écrit et joué Eduardo Pavlovsky et que l’année dernière il a fallu Maria Onetto, avec l’adresse de Norman Briski, pour tout réinventer, sans rien perdre de la force de l’œuvre originale.

Cette version est l’avenir de l’une des pièces les plus significatives de l’histoire du théâtre argentin, en raison de sa relation avec l’événement social historique: le génocide et la mort et la disparition de 30 000 personnes. Ces événements ont atteint les relations les plus intimes des hommes, des femmes et des enfants de ce pays. Ces faits sont si présents que Puissance il est toujours débattu dans sa latence sociale. Onetto joue le personnage de cette pièce sous les techniques du théâtre nô qui, avec une esthétique dogmatique, conçoit cette tragédie.

* Il lui reste une fonction cette année le samedi 19 décembre, à 20h, dans la salle Caras y Caretas: Sarmiento 2037

Pétrole

“Huile” avec peau de lave

Dans ce cas, un autre des jalons du théâtre argentin ces dernières années, revient pour une seule fonction de streaming, avec l’intention que les personnes qui vivent dans d’autres villes et n’accèdent pas à l’offre théâtrale de Buenos Aires puissent profiter de ce grand spectacle. .

Petroleo est une production originale du Complejo Teatral de Buenos Aires et du Piel de Lava et a déjà été applaudie par plus de 50 000 spectateurs, dépassant les 150 représentations avec des places à guichets fermés.

C’est le cinquième travail de l’équipe composée de Elisa carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa et Laura Paredes près de Laura Fernandez et c’est aussi la synthèse d’une puissante machine fictionnelle – avec plus de dix-sept ans de vie – dans un chemin de travail collectif où convergent jeu, dramaturgie et mise en scène.

Dans ce travail, PIEL DE LAVA étudie la possibilité d’habiter des personnages masculins comme moyen d’enquêter sur la construction du genre. La construction / déconstruction des stéréotypes et de l’humour coexistent dans l’œuvre; axes fondamentaux de Pétrole. Le tournage de l’œuvre a été enregistré sur plusieurs caméras et tente de retrouver la force de cette pièce dans l’espace de la scène.

* Il peut être vu ce samedi 19 décembre à 21h00, en streaming via la plateforme.

Cervantes en ligne

Civilización, écrit par Mariano Saba et réalisé par Lorena Vega

En décembre, une partie de la programmation spéciale lancée par le Théâtre National Cervantes au milieu de la pandémie est devenue disponible. Les œuvres présentées sont les lauréates du concours Nuestro Teatro, un appel spécial lancé lorsque la quarantaine a été décrétée et visant à promouvoir le travail des auteurs et dramaturges argentins.

1548 œuvres ont été présentées, dont 21 sélectionnées, qui ont été filmées dans la salle de théâtre, avec protocole et convoqués des artistes. De ce vaste programme, trois propositions sont déjà disponibles: Jusqu’à l’os, écrit par Santiago Dejesus, dirigée par Pompée Audivert, Civilisation, écrit par Mariano Saba et dirigé par Lorena Vega et Astéroïde, fin d’un monde impossible, écrit par Maria Zubirí et dirigé par Cecilia Meijide.

* Les propositions audiovisuelles peuvent être vues sur la chaîne YouTube du Théâtre National Cervantes

Mariage très sanglant

Mariage très sanglant (Carlos Furman)

Toujours en streaming, le Buenos Aires Theatre Complex a lancé cette année le cycle Hybrid Modes, une proposition qui propose une approche audiovisuelle des œuvres programmées pour 2020. Dans ce contexte, le réalisateur Vivi Tellas avait programmé la première de Noces de sang, de Federico Garcia Lorca, avec la performance principale de Cecilia Roth.

Maintenant, il a été encouragé à présenter un biodrame tragique en trois parties, qui combine le langage audiovisuel, avec le biodrame et la poésie de Lorca. C’est un triptyque audiovisuel qu’ils réalisent Vivi Tellas et Agustina Comedi, qui a réalisé trois pièces documentaires dans lesquelles ils enquêtent sur la biographie de chaque interprète, traversée par des moments de Lorca. C’est ainsi que naît le biodrame tragique: dans la dramaturgie de ces portraits individuels émerge une poétique qui déstabilise le sens de l’expérience individuelle pour la rendre collective. Comme l’écrit Garcia Lorca, «lorsque les choses atteignent leur centre, il n’y a personne pour les démarrer».

* Vous pouvez accéder à ces propositions gratuites à partir de la page du complexe théâtral de Buenos Aires

