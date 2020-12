Le Mexicain n’a duré que 10 mois au pouvoir (Photo: Efe)

Malgré le fait qu’à plusieurs reprises Javier “Le Basque” Aguirre nié la possibilité de retourner diriger dans le football mexicain, il n’est plus qu’à une signature de devenir le nouveau stratège de la Rayados de Monterrey, le club avec la valeur économique la plus élevée du Ligue MX (plus de 83 millions de dollars), selon le site Internet de Transfermarket.

C’était peut-être le facteur principal pour l’ancien entraîneur de la Leganes de la Liga d’Espagne, a décidé changer d’avis et cesser de vivre après tant d’années dans le «vieux continent». Et c’est que selon plusieurs médias spécialisés, Aguirre signerait avec Monterrey un Contrat de 2 ans, avec l’option d’un de plus, pour un salaire allant jusqu’à 4 millions USD par an.

Avec ce salaire, il deviendra l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du football mexicain. Ce label est mis en ligne depuis plusieurs années par le Brésilien Ricardo Ferretti, qui a renouvelé en 2018 sa relation avec Tigres pour 3 ans et 3,8 millions de dollars par an. Dans la deuxième étape était le désormais prédécesseur de “Vasco” à Rayados, l’Argentin Antonio Mohamed, qui au début de ce 2020 a signé pour 2 ans et 2,6 millions de dollars par an.

Alors que les Mexicains Miguel Herrera et Víctor Manuel Vucetich, respectivement d’Amérique et de Chivas, figurent également parmi les mieux payés, dépassant le chiffre de 2 millions de dollars par an.

Javier, qui vit à Madrid, en Espagne, arriverait dans l’équipe de Monterrey le 11 décembre, un jour après que l’équipe se soit présentée à l’entraînement dans les installations d’El Barrial, pour se présenter avec ses nouveaux élèves et voyager le 14 au Riviera Maya, où ils effectueront la pré-saison.

De plus, il est apparu que l’ancien attaquant des Rayados, Aldo de Nigris, fera partie du staff technique de Javier Aguirre, avec qui il entretient une excellente relation depuis son temps en tant que joueur et qui était sur le point de l’emmener à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud; cependant, une blessure a contrecarré la possibilité de disputer le tournoi avec El Tri.

Il est à noter que De Nigris ne sera pas l’assistant numéro un, cette place sera prise par Toni Amor, qui a accompagné Javier Aguirre dans les différentes équipes et équipes nationales qu’il dirige depuis qu’Ignacio Ambriz a décidé de commencer sa carrière d’entraîneur.

Monterrey deviendra ainsi la douzième équipe dirigée par le «Vasco» de 62 ans, après avoir pris les rênes d’Atlante et de Pachuca (championne en 1999), en MX League; Osasuna, Atlético de Madrid, Saragosse, Espanyol et Leganés, dans le football espagnol; Al-Wahda, avec qui il a été triple champion aux Emirats Arabes Unis; et les équipes nationales du Mexique dans deux Coupes du monde (2002 et 2010), l’Égypte et le Japon, où elles n’ont pas obtenu de bons résultats.

De cette façon, Aguirre battrait Matías Almeyda, de MLS Earthquakes, et Ignacio Ambriz, de León FC, dont les noms figuraient également parmi les candidats pour prendre les rênes de Rayados de Monterrey après le départ d’Antonio ‘Turco’ Mohamed, qui a remporté la Ligue, la Coupe et les Concachampions dans son étape à la tête de l’équipe de Monterrey.

