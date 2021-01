BUENOS AIRES, 5 janvier (.) – Le risque pays argentin, préparé par la banque JP Morgan, a atteint mardi son maximum en un peu plus de deux semaines, reflétant les craintes des investisseurs concernant le comportement du marché intérieur et la des doutes sur la situation internationale, ont déclaré les opérateurs.

Ils ont noté que les problèmes financiers rencontrés par l’Argentine ainsi que la négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) pour la dette impayée s’ajoutent aux craintes de nouveaux confinements en Europe en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Les marchés cherchent également à voir si le deuxième tour des élections fédérales de mardi au Sénat en Géorgie permettra aux démocrates de remporter deux sièges au Sénat et de bouleverser ce qu’ils considèrent comme un équilibre politique délicat à Washington. Une victoire démocrate impliquerait une relance budgétaire supplémentaire dans les jours suivant l’investiture de Joe Biden.

Sur le plan intérieur, la suspension temporaire des exportations de maïs n’aidait pas non plus l’environnement financier, ce qui pourrait conduire à des mesures de force par les entités agricoles ce mardi.

L’Argentine a fait état lundi d’une collecte avec une hausse de 32,1% en 2020, un niveau inférieur à l’inflation projetée par les analystes privés de 36,5%. L’économie du pays sud-américain a accumulé trois années consécutives de récession, aggravée par la pandémie de coronavirus.

* Le risque pays de l’Argentine a augmenté de quatre unités, à 1404 points de base à 12h10 heure locale (1510 GMT), le plus haut depuis le 23 décembre.

* Les obligations OTC ont affiché une moyenne légèrement négative de 0,1%, le «Bonar 29» menant la baisse à 0,3%.

* Le taux de change «Cash with Settlement» («CCL») à l’ouverture a augmenté de 3,3% et est immédiatement tombé à 1,8%, ce qui montre sans aucun doute qu’il existe un vendeur officiel d’obligations à 40% du une valeur d’émission de 100% », a déclaré à . un agent de marché sous couvert d’anonymat.

* Il a affirmé que “les obligations argentines rapportent 16% ou quelque chose de plus, presque le double de celui de pays comme le Pakistan, le Cameroun ou l’Irak (…) Alors que (du gouvernement) ils disent que parmi les réalisations, on trouve la résolution du problème de la dette “.

* La bourse S&P Merval de Buenos Aires manquait également de force et, après un démarrage légèrement amélioré, elle était désormais équilibrée aux alentours de 50 769 unités.

* La société Cablevisión Holding a indiqué que sa réunion avait résolu de distribuer, sous forme de dividendes en nature, des obligations mondiales en dollars amortissables en 2030 -GD30- pour une valeur nominale de 61,6 millions et les mêmes papiers venant à échéance en 2035 -GD35- pour 106 , 3 millions.

* Le peso de gros a perdu 0,12%, à 84,79 / 84,80 pour un dollar, avec l’intervention de la banque centrale depuis l’ouverture.

* “Il y a deux risques que le gouvernement ne gère pas et qui, s’ils se matérialisaient, feraient pression sur l’écart (de taux de change), lorsque l ” été ‘de décembre commencera à s’inverser”, a déclaré l’économiste Federico Furiase.

* Le directeur du cabinet de conseil Eco Go a évoqué le «risque sanitaire (dû aux nouvelles infections de COVID-19), avec des attentes d’un déficit et une émission de pesos plus importants, et le peu de pluie en janvier / février, qui génère l’attente de moins Offre de dollars de récolte “.

* La monnaie argentine sur les marchés alternatifs a affiché une baisse de 2,1% à 145,3 pour un dollar dans la bourse “ Contado con Liquitación ” (CCL), une perte de 1,6% à 144,6 par unité dans le ‘ dollar MEP ‘de l’Electronic Open Market (MAE) et une hausse de 1,2% à 163 par dollar dans la bande informelle.

(Rapport de Jorge Otaola, rapport supplémentaire de Hernán Nessi. Edité par Eliana Raszewski)