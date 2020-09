Un piéton marche devant l’entrée de la Bourse de Buenos Aires (. / Agustin Marcarian)

Le 4 septembre, ce vendredi, les nouvelles obligations souveraines argentines émises dans le cadre de la bourse fermée ce lundi commenceront à se négocier normalement et l’attente des traders est que leur arrivée sur le marché implique une baisse significative du risque pays, l’indicateur JP Morgan qui mesure le différentiel de rendement entre les titres argentins et les émissions similaires en provenance des États-Unis. Bien que la vitesse à laquelle les nouveaux papiers céderont soit l’inconnu que le marché tente d’élucider dans ces heures et que les estimations varient, les prévisions parlent d’une baisse d’environ 1000 points pour l’indicateur qui se situe aujourd’hui autour de 2150 points.

L’indice EMBI + Argentina est préparé sur la base d’un portefeuille d’obligations souveraines que JP Morgan établit et ne rend pas public, à partir duquel est calculé un rendement pondéré et ajusté en terme de différentes émissions de dette dans le pays. Sur la base de ce portefeuille, calculez alors le spread avec un portefeuille américain similaire. Le portefeuille d’obligations argentines utilisé pour l’indice disparaît cette semaine, avec la livraison de titres de créance à échanger contre de nouveaux dans le cadre du processus d’échange de dette. Ainsi, à la fin du processus – à une date qui n’a pas encore été précisée par la banque américaine – il y aura une nouvelle composition de ce menu d’obligations et, avec elle, un nouveau niveau de risque pays.

Le consensus est que le nouveau chiffre suivi par les Argentins pour faire référence à la santé du front financier sera bien inférieur à l’actuel. Bien que, bien sûr, obtenir la bonne figure soit le plus difficile, il existe plusieurs éléments qui aident à attendre la coupe. Premièrement, parce que le nouveau portefeuille d’obligations argentines sera très différent. Les détenteurs d’obligations qui ont adhéré au swap de dette de droit étranger ont livré 13 obligations anciennes dont les échéances ont commencé cette année et recevront 5 nouvelles obligations, d’une durée allant de 2030 à 2046.

Alors que les titres courts avec des taux très élevés sortent du jeu du paquet obligataire utilisé pour calculer l’indice, une réduction du risque pays est le plus attendu. Un exemple de cela a été vu en avril de cette année quand Embi + Argentina a coupé 600 points sur une seule roue, contrairement à ce qui se passait sur le marché. La baisse s’est accompagnée d’une baisse des prix des obligations argentines et d’un climat toujours négatif. Ce qui s’est réellement passé, c’est qu’il y a eu un «rééquilibrage» du portefeuille d’indices qui a éliminé du calcul les obligations à plus court terme et à taux plus élevé – ce sont celles qui présentaient le risque de défaut le plus élevé -, avec lesquelles l’indice s’est effondré. .

Quelque chose de similaire, bien que beaucoup plus sain, devrait se produire maintenant lorsque des obligations à plus long terme et des risques de défaut sont incorporés qui, au moins jusqu’en 2024, sont considérés comme un peu moins que nuls.

« Nous nous attendons à ce qu’il atteigne la zone des 1 000 points, une large fourchette autour de ce nombre. L’Équateur vient de clôturer une restructuration comme celle de l’Argentine avec des rendements inférieurs à 10%. C’est bien, la dette de l’Argentine ne va pas forcément égaler cela, mais c’est bon signe.« , a dit à Infobae Juan Manuel Truppia par TPCG.

« Au cours des dernières semaines avant la clôture de la restructuration, le marché a escompté que les obligations se négocieraient avec un spread d’environ 1 100 pntos, même si nous estimons qu’il pourrait être plus proche de 900 points dans les mois à venir », ont-ils déclaré. Infobae de l’équipe de recherche SBS.

Pour les opérateurs, le risque pays ou Embi + n’est pas un indicateur très pratique pour faire des affaires. En soi, ce n’est pas le plus utilisé pour construire des stratégies d’investissement. D’un autre côté, ils ont tendance à se pencher sur les rendements – le taux d’actualisation auquel une obligation est négociée – et les parités – la valeur marchande d’un papier par rapport à sa valeur technique -, le cas échéant à tout moment. Cependant, estimer le rendement auquel les nouvelles obligations se négocieront une fois qu’elles arriveront sur le terrain (rendement de sortie) peut définir des gains ou des pertes. Et sur la base de ce rendement, ils peuvent déduire le risque pays.

Martín Guzmán et Alberto Fernández (Juan Mabromata / Piscine via .)

« Je travaille avec l’hypothèse que les nouvelles obligations rapporteront plus de 12% », a-t-il déclaré. Martin Przybylski Consultatio Assett Management. « Ceci est cohérent avec un risque pays de 1 200 points, en fait un peu moins élevé.« , Il ajouta.

Dans ce sens, un rapport Critères basé sur les notations attribuées par les agences de notation des risques à la dette émergente indique que la dette argentine devrait commencer à offrir des rendements similaires à ceux du reste des pays de la région. Au moins proches de ceux des pays les plus risqués.

Balanz Capital, a prédit un rendement de 10% à 12% pour les nouvelles obligations, une valeur cohérente avec des niveaux compris entre 950 et 1150 points de risque pays

« En achevant les restructurations avec des sociétés privées, les obligations argentines quittent la » zone rouge de déclin « , que nous pourrions comprendre comme un équivalent au défaut », indique le rapport. « Désormais, avec la restructuration de la dette, il est prévu que les nouvelles obligations souveraines accueilleront le bas d’un peloton de pays avec une dette notée « non-investment grade » ou suivant le parallélisme du football, la division d’Ascent»Ajout du rapport.

L’estimation calcule le rendement des nouvelles obligations argentines dans une large marge comprise entre 10% et 12%, elle ne touche pas le point de risque pays, mais ce sont des rendements cohérents avec ceux estimés par leurs confrères. Des chiffres similaires sont calculés par Balanz Capital qui, consulté par ce média, a prédit un rendement de 10% à 12%, cohérent avec des niveaux compris entre 950 et 1150 points de risque pays.

