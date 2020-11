Le roi Felipe VI lors d’un message enregistré au Forum de Paris sur la paix (ARCHIVE)

Le roi d’Espagne, Felipe VI, sera mis en quarantaine pendant dix jours après avoir appris qu’une personne avec qui il était en contact a été testée positive pour le covid-19 lundi, ont rapporté des sources de la famille royale espagnole.

Le contact étroit a eu lieu dimanche, et par conséquent le monarque espagnol a suspendu toutes les activités qu’il avait programmées pendant cette période dans laquelle il sera isolé.

«Le roi a appris qu’une personne avec qui il avait eu des contacts étroits hier a été testée positive pour le covid-19 aujourd’hui. Conformément à la réglementation sanitaire, à partir de ce moment, il maintiendra la période de quarantaine obligatoire de dix jours, suspendant toutes ses activités officielles », indique un communiqué du Palais publié ce lundi.

Pour sa part La reine Letizia, la princesse Leonor et l’infante Sofia “peuvent continuer leurs activités normalement”, a ajouté la déclaration officielle.

Felipe VI, comme la reine Letizia, a subi le test du coronavirus le 12 mars, au début de la pandémie, et les deux ont été testés négatifs.

Felip et la reine Letizia avaient déjà subi un test de coronavirus en mars, qui est revenu négatif

À cette occasion, le monarque a rejoint l’activité, tandis que la reine a été mise en quarantaine pendant deux semaines après avoir coïncidé lors d’une cérémonie avec la ministre de l’Égalité, Irene Montero, qui avait été testée positive pour le covid-19.

La princesse Leonor, héritière de la couronne espagnole, a également été isolée pendant deux semaines peu après avoir commencé l’école à la mi-septembre après avoir confirmé que l’un des camarades de classe était infecté, mais le test PCR était négatif.

A cette occasion, la reine Letizia et ses deux filles, la princesse Leonor et l’infante Sofía, “pourront continuer leurs activités normalement”, a rapporté la Maison royale.

Espagne. L’un des pays les plus durement touchés par la pandémie virale, il a enregistré un million et demi d’infections et plus de 43 000 décès.

