25/11/2020 Reine Letizia (c) à son arrivée à l’inauguration de la première édition du congrès du Sommet de l’innovation touristique (TIS 2020) accompagnée de la présidente du conseil, Juanma Moreno (i ); le maire de Séville, Juan Espadas. À Séville (Andalousie, Espagne), le 25 novembre 2020. POLITICA Mar a Jos L pez – Europa Press

SEVILLA, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a proclamé ce mercredi son “honneur de présider le gouvernement qui accorde la première médaille d’honneur d’Andalousie” au roi Felipe VI, qui a été annoncée ce mardi après la réunion du Conseil des gouverneurs, un fait qui a été considéré comme «une reconnaissance et une manifestation d’affection de l’Andalousie avec la Couronne».

Le président du conseil a demandé à la reine de «transférer à Sa Majesté» la motivation de l’exécutif régional à adopter l’initiative de reconnaissance.

Moreno a fait cette référence à l’octroi de cette distinction régionale sans précédent à Felipe VI lors de l’inauguration à Séville du Sommet de l’innovation touristique (TIS) en présence de la reine Letizia, qui a assisté à cet événement dans la capitale andalouse au nom de de la Maison royale parce que le monarque a dû être absent de l’inauguration en raison d’être en quarantaine après avoir été en contact avec une personne qui a été testée positive pour Covid.

L’annonce de la remise de la Médaille d’honneur d’Andalousie à Felipe VI a été faite ce mardi par le ministre de la Présidence, de l’Administration publique et de l’Intérieur, Elías Bendodo, lors de la conférence de presse après la réunion du Conseil des gouverneurs.

Bendodo a exprimé ce mardi que la distinction du gouvernement andalou répond à la perception que “maintenant plus que jamais” le monarque est “le meilleur symbole de l’unité de l’Espagne, et est plus nécessaire que jamais à l’époque où nous vivons, l’un des moments les plus engagés de notre histoire contemporaine ».

Le conseiller de la présidence a déclaré que l’attribution de cette médaille constitue “une source de fierté et de satisfaction” pour tous les membres de l’exécutif du PP-A et de Ciudadanos (Cs), et s’est déclaré “convaincu” que c’est aussi “pour tous les Andalous “.

Bendodo a expliqué qu’avec cette médaille, l’Andalousie “reconnaîtra les valeurs essentielles d’une société qui recherche le progrès, la coexistence pacifique, la solidarité inter-territoriale et la somme en quête d’intérêts communs”.

Le conseiller de la présidence a fait valoir que le roi Felipe VI “entretient des liens très étroits avec l’Andalousie” ainsi que “il a plus qu’assez de mérites pour cette haute distinction”.

“De modération et d’exemplarité, le roi Felipe VI est devenu l’héritier de la confiance de tous les Espagnols et Andalous”, a-t-il ajouté.

Dans le renvoi du Conseil des gouverneurs, la Junta de Andalucía a souligné que l’attribution de cette médaille au roi “parce que sa figure constitue le lien affectif le plus solide de l’Andalousie avec toutes les institutions de l’Etat”.

Pour le Conseil, “il est donc clair que Sa Majesté le Roi Felipe VI approuve, dans un degré d’excellence, des mérites suffisants pour se voir décerner la première médaille d’honneur d’Andalousie”, comme convenu par le Gouvernement andalou Conformément à l’article 27.23 de la loi 6/2006 du 24 octobre, sur proposition du président et après délibération du Conseil des gouverneurs.

Bendodo a indiqué que la remise de cette reconnaissance “ne doit pas” avoir lieu le 28 février, jour de l’Andalousie, et a déclaré que, “selon Casa Real, une date sera fixée pour tenir un acte pour la remise” de cette médaille .