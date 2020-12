MADRID, 25 ANS (CHANCE)

Tout le monde s’attendait à ce que le roi Felipe VI se prononce sur les dernières controverses concernant son père et la position qu’il avait choisie face aux problèmes juridiques qu’il a ci-dessus. Bien qu’il n’ait pas mentionné son nom, il a parlé de la situation délicate que vit l’émérite et a en quelque sorte exprimé son opinion.

“Les principes moraux et éthiques nous obligent tous sans exception; et sont au-dessus de toute considération, de quelque nature que ce soit, même des personnes ou des parents” avec ces déclarations, le roi Felipe VI a fait allusion à la situation compliquée dans laquelle il vit son domicile, en particulier le déclin médiatique dont souffre le roi Juan Carlos I depuis le début de l’année.

Et nous ne pouvons pas oublier que si pour la grande majorité des spectateurs et des citoyens, le roi Felipe VI est que, roi du pays et chef de l’État, il est aussi «fils de». Il n’est pas facile de dire du mal ou de montrer une opinion aussi claire sur la question de l’émérite et surtout d’être hors d’Espagne après son abandon en août dernier.

Faisant allusion à ces principes moraux et éthiques auxquels il s’est engagé dans sa proclamation devant les Cortes Generales en 2014, le roi Felipe VI a été très direct: «Ils nous obligent TOUS sans exception» en abandonnant ce que tout le monde Je m’attendais à entendre: «au-dessus des parents».

Un Noël que l’on pourrait qualifier de plus triste pour la Maison royale qui a dû se dissocier complètement du roi émérite face aux controverses incessantes qu’il a suscitées avec les événements qui se déroulent ces derniers mois. Don Juan Carlos I n’est pas retourné en Espagne pour Noël et beaucoup disent que c’est une décision que son fils a prise, étant la meilleure pour tout le monde.