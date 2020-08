La Convention nationale républicaine est moche avec des atouts. Ce n’est pas seulement que le président sera apparemment libre de s’associer pendant près d’une heure chaque soir (« Air Force One a plus de téléviseurs que n’importe quel avion de l’histoire. Ils les ont dans des placards, ils les ont sur les plafonds, les planchers. » ). Ce n’est pas seulement que ses enfants et même certaines de leurs copines et conjoints ont eu des créneaux de parole importants. C’est qu’en tant qu’institution, le GOP a choisi de se soumettre à un processus d’auto-effacement, prenant des heures de publicité gratuite qui aurait pu être ancrée dans la retouche de la marque du parti ou en faisant appel aux républicains hésitants et en les remettant au lieu de cela au président pour le boucher.

C’est une énorme erreur pour une raison très simple: le Parti républicain est plus populaire que Donald Trump et il continuera d’exister longtemps après son départ. Chaque minute que le parti se soumet à sa logorrhée non traitée et à sa détermination maniaque de mettre en valeur les rôles centraux que le népotisme et l’incompétence jouent dans son administration est non seulement complètement et inexplicablement gaspillée, mais contribue activement à la possibilité imminente d’une approche généralisée. se vautrer aux mains de Joe Biden et des démocrates en novembre.

Pour comprendre pourquoi, vous devez savoir à quoi servent ces conventions. Dans un passé lointain, c’était là que se déroulait le difficile travail en coulisse de sélection du candidat. À l’ère post-réforme des résultats contraignants des primaires et des caucus, les conventions du parti sont pour la plupart un long infopublicité, conçu pour présenter au public les candidats à la présidence et à la vice-présidence, pour mettre en valeur les stars politiques émergentes, pour chasser les anciens présidents. et perdre des candidats dont la popularité grandit généralement avec le temps pour rappeler aux barrières ce qu’ils aiment et admirer à propos du parti, et pour que les titulaires vantent leurs réalisations politiques et leurs programmes de deuxième mandat.

Ce sont des affaires de parti. L’objectif n’est pas seulement de remporter la présidence, mais de booster la fortune de l’organisation lors de courses de haut en bas du scrutin. Ils sont censés être la première chose que les électeurs qui se tournent vers un parti et qui se remettent simplement à la politique à temps pour les élections. Le but est que ces gens regardent les débats et se disent: « Ces gens semblent bien! Je suis d’accord avec eux pour diriger le pays. Prends mon argent. »

L’histoire continue

De toute évidence, ni le président Trump ni le vice-président Pence n’ont besoin d’une introduction à ce stade. Trump s’accroupit dans nos esprits depuis si longtemps qu’il serait probablement impossible de l’expulser. Il n’y a qu’un seul ancien président républicain vivant, et il préfère sûrement peindre des portraits de Saddam Hussein toute la journée plutôt que de se présenter à cette convention. Le candidat du GOP 2008 est mort et sa veuve a été présentée à la Convention nationale démocrate la semaine dernière. Le candidat de 2012 a voté il y a à peine huit mois pour destituer le président Trump de ses fonctions pour crimes graves et délits et n’a vraisemblablement pas reçu d’invitation à Charlotte. Les réalisations du président au pouvoir, telles qu’elles étaient, ont été anéanties par la pandémie de coronavirus, l’effondrement économique qui en a résulté et le climat général de misère extraordinaire.

Vous pouvez donc voir pourquoi les organisateurs du RNC ont pu avoir du mal à remplir un peu le temps avec un contenu productif. Et vous ne pouvez pas cacher un président sortant. Ce n’est pas une course pourpre au Sénat où le candidat peut soigneusement éviter de dire le nom du président impopulaire ou diffuser des publicités qui ne parlent pas du tout du président ou du parti. Mais les organisateurs de la convention ont quand même manqué une énorme opportunité de rappeler aux républicains et aux indépendants de tendance républicaine que le parti défend autre chose que les caprices de Donald Trump et de sa progéniture. Ils n’avaient pas besoin de faire parler chaque soir ce président terriblement impopulaire et diviseur, de lui accorder une piste à l’infini pour faire sa routine d’improvisation ridicule, et de bourrer le programme avec d’autres Trump, leurs cintres et des bizarres de la guerre de la culture au hasard qui ne sont célèbres que sur Pepe the Frog Twitter.

Le Parti républicain a toujours une marque forte – ou du moins plus forte que celle du président. Dans une enquête pré-pandémique de janvier, Gallup a constaté que le GOP avait son taux d’approbation public le plus élevé – 51% – depuis juste après la réélection de George W. Bush en 2005. Un sondage Pew de l’été 2019 avait un taux d’approbation du parti de 45%. – plusieurs graduations au-dessus de celle du président. Il ne fait aucun doute que la réponse honteuse du président Trump à la catastrophe du COVID-19 a nui à la réputation du parti, et cela se reflète dans des chiffres moins optimistes dans d’autres enquêtes. Pourtant, en tant qu’institution, elle suscite la loyauté de dizaines de millions d’Américains, dont beaucoup ne sont peut-être pas particulièrement investis dans le Trumpisme. L’attrait du conservatisme – petit gouvernement, impôts réduits, politique commerciale, valeurs familiales – survivra à cette présidence et restera indélébile associé au Parti républicain.

Président Trump? Il est le titulaire le moins populaire à ce stade de son mandat depuis George H.W. Bush, qui a perdu sa candidature à sa réélection face au démocrate Bill Clinton. La semaine dernière, un sondage AP-NORC a fixé son taux d’approbation à 35%. Les électeurs désapprouvent sa gestion du coronavirus – destiné à être la question centrale de cette campagne – par près de 2-1.

Transformer la Convention nationale républicaine en une sorte d’émission télévisée de Trump d’accès public de fin de soirée et collante signifie également que les élites du parti au plus haut niveau semblent croire les fanfaronnades du président sur la façon dont il est aimé par les républicains auto-identifiés. Tous les deux jours, le président Trump tweete une statistique qu’il semble avoir simplement inventée – que 96% des républicains approuvent sa performance au pouvoir. En réalité, l’approbation du poste du président auprès des républicains a généralement été dans les années 80. Pew a fixé son approbation moyenne avec les républicains au cours de sa présidence à 87%. Convaincre les quelque 13% de républicains auto-identifiés qui désapprouvent les performances professionnelles de Trump de se présenter et de voter pour lui est la clé de sa réélection.

Pour ce faire, vous devez convaincre ces électeurs que le président Trump fait partie d’une structure plus grande et plus durable que lui. C’est pourquoi le sénateur Tim Scott (S.C.) et l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley ont été présentés lundi, et pourquoi le gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds et le lieutenant-gouverneur de Floride Jeanette Nuñez ont reçu des créneaux la nuit dernière. Ce sont des gens fonctionnellement normaux, le genre de républicains que vous pourriez considérer comme génériques dans le sens où vous pouvez probablement deviner ce qu’ils feraient au bureau et ce qu’ils croient juste par leur étiquette de parti. Vous ne les aimez peut-être pas, mais vous leur faites confiance pour ne pas piller délibérément le pays. Le RNC avait désespérément besoin de plus de républicains normaux (quoi que cela signifie de nos jours) et de moins d’atouts. Plus de Dan Crenshaws et moins d’avocats spécialisés en dommages corporels dont la seule prétention à la célébrité est de faire exploser Twitter avec leurs singeries lors d’une manifestation à St. Louis Black Lives Matter.

Ce qu’ils ont choisi à la place, c’était de préciser que le président Trump et le Parti républicain sont la même chose, que ce n’est pas un président républicain, mais plutôt le président républicain, que la fixation bizarre de Trump sur la poursuite des griefs des médias, la traîne de ses ennemis, le câble principal les émissions de nouvelles, et posséder les libs est en effet devenu la raison d’être du parti lui-même. Ainsi, bien que ces procédures puissent être pleines de sensations fortes pour les personnes qui pensent que Charlie Kirk est un penseur profond, elles sont un désastre pour les républicains du Sénat en danger comme Joni Ernst, qui auront besoin d’un sous-ensemble d’électeurs pour être en mesure de distinguer sa performance au pouvoir celle du président. Et peut-être plus important encore, quatre nuits de présentation de fous comme Rudy Giuliani sont très peu susceptibles d’inverser le déficit béant du président Trump dans les sondages.

Alors que les élections se rapprochent inexorablement, les élites du GOP sont susceptibles de regretter tout cela le plus tôt possible.

Plus d’histoires de theweek.com

Trevor Noah et Stephen Colbert sont cool avec les choix sexuels de Jerry Falwell Jr., mais pas avec son hypocrisie

Pam Bondi dénonce Joe Biden pour le népotisme juste avant que Tiffany Trump ne parle à RNC

Le conseiller de Trump, Larry Kudlow, fait référence à la pandémie de coronavirus qui fait toujours rage au passé