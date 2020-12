Vue d’une Regent Street inhabituellement vide ce samedi à Londres. . / NEIL HALL / Archives

Londres, 28 décembre . .- Le Royaume-Uni a enregistré lundi 41385 nouvelles infections du covid-19 et 357 autres décès, selon les autorités sanitaires britanniques, qui ont averti que le niveau élevé de cas est sans précédent.

Les autorités ont exprimé leur inquiétude face aux infections dans le sud et le sud-est de l’Angleterre, que les experts rapportent à l’apparition d’une nouvelle variante du coronavirus.

Ces données n’incluent pas celles de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, qui ne prévoient pas de rendre publics les chiffres du coronavirus avant demain.

C’est la première fois que le nombre quotidien d’infections au Royaume-Uni dépasse la barrière des 40 000, selon les experts.

La directrice médicale de la Santé en Angleterre, Yvonne Doyle, a déclaré lundi que “malgré les niveaux d’infections sans précédent, il y a de l’espoir à l’horizon”, en référence claire au programme de vaccination lancé ce mois-ci au Royaume-Uni.

Doyle a demandé à la population d’aider à arrêter la propagation du virus, car «les hôpitaux sont (pour le moment) les plus vulnérables, avec de nouvelles admissions en augmentation dans toutes les régions».

Les hôpitaux du sud-est de l’Angleterre subissent une pression croissante en raison de la forte augmentation des infections.

Les services d’ambulance du sud-est de l’Angleterre, où la variante britannique du coronavirus a été détectée, reçoivent environ 8000 appels d’urgence par jour, des niveaux jamais vus depuis le pic des cas de la première vague en avril dernier.

Les derniers chiffres disponibles indiquent que jusqu’au dernier jour 22, 21 286 personnes ont été hospitalisées pour covid-19 au Royaume-Uni, mais on estime que ces données ont augmenté ces derniers jours.

Le London Ambulance Service (LAS) a révélé au réseau de la BBC avoir reçu un total de 7 918 appels d’urgence le 26, soit une augmentation de 2 500 par rapport au même jour l’année dernière.

La présidente du Collège royal de médecine d’urgence, Katherine Henderson, a déclaré lundi qu’il y avait des difficultés à emmener les patients dans les services hospitaliers et que le niveau de revenu était “incroyablement élevé”.

Londres et de nombreux comtés du sud et de l’est de l’Angleterre sont au niveau 4 de risque de covid-19 -severe-, qui a forcé la fermeture de magasins non essentiels, de gymnases, de cinémas, de coiffeurs, de salons de beauté, alors qu’il l’a été. demander à la population d’éviter d’utiliser les transports publics et de rester chez elle.

En attendant, les régulateurs britanniques devraient approuver cette semaine le vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, qui accélérera le programme de vaccination de la population britannique, qui a débuté le 8 avec la préparation Pfizer / BioNTech. .