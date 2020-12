Le Royaume-Uni commence ce mardi à vacciner les personnes âgées, leurs soignants et autres personnels médicaux contre le COVID-19, devenant ainsi le premier pays occidental à lancer une campagne de ce type et avertissant qu’elle sera longue et compliquée sur le plan logistique.

Les premières personnes contactées par les services de santé avaient rendez-vous à 08h00 (local et GMT) ce jour baptisé par le ministre de la Santé, Matt Hancock, comme “V day”, de vaccin … ou de victoire.

Et dès le petit matin, l’attente médiatique était attendue très forte pour cette première dans un pays occidental.

«Les infirmières seront à l’avant-garde et au centre de la campagne comme pour tous les programmes de vaccination», a expliqué le directeur du Royal College of Nurses à la radio privée LBC.

“Il y a beaucoup d’expérience dans la profession” avec des campagnes massives comme la grippe, mais dans ce cas “la complexité est dans la taille” bien plus grande, at-il ajouté.

Ces derniers jours, une cinquantaine d’hôpitaux ont reçu les 800 000 premières doses du vaccin développé par Pfizer / BioNTech, le seul autorisé pour l’instant au Royaume-Uni, en provenance de leurs laboratoires en Belgique.

Pays le plus touché d’Europe par la pandémie, avec plus de 61 400 décès confirmés, le Royaume-Uni est le premier pays occidental dont l’organisme de réglementation a autorisé l’utilisation d’un vaccin.

La Russie a commencé à gérer son propre, baptisé Spoutnik V, le week-end dernier. Aux États-Unis et dans l’Union européenne, les agences de sécurité des médicaments respectives doivent bientôt annoncer leurs approbations.

– “Course de fond” –

La campagne britannique se déroulera dans un premier temps uniquement dans les hôpitaux en raison de la nécessité de maintenir le vaccin Pfizer / BioNTech à une température très basse, entre -70 ° C et -80 ° C. Plus tard, 1000 centres de vaccination seront créés, des cliniques ambulatoires aux salles de sport, a annoncé Hancock.

À leur arrivée, les doses avaient été retirées de leurs boîtes remplies de glace sèche par des techniciens pharmaceutiques et placées dans des congélateurs spéciaux.

“Savoir qu’ils sont ici et que nous sommes parmi les premiers au pays à recevoir le vaccin, et donc le premier au monde, est tout simplement incroyable”, a déclaré Louise Coughlan, pharmacienne en chef au Croydon University Hospital dans le sud de Londres.

La vaccination sera effectuée dans un ordre de priorité commençant par les résidents et les travailleurs des maisons de retraite médicalisés, le personnel médical et les personnes de plus de 80 ans.

Elle se poursuivra plus tard par les groupes d’âge régressifs jusqu’à ceux de plus de 50 ans.

Les autorités ont déjà prévenu que l’essentiel aura lieu en 2021.

L’exécutif espère avoir vacciné toutes les personnes vulnérables d’ici avril, mais cela dépendra du rythme auquel arriveront les prochaines livraisons de vaccins.

Ce sera “une course de longue distance, pas une course de vitesse”, a averti le directeur médical britannique de la santé publique Stephen Powis.

– La reine et son mari –

Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses à Pfizer / BioNTech, assez pour 20 millions de personnes car chaque individu doit être injecté deux fois à 21 jours d’intervalle.

C’est moins d’un tiers de sa population (66,5 millions), mais le pays a la prochaine autorisation d’autres vaccins, dont celui de l’Américain Moderne et, surtout, ceux des Britanniques d’AstraZeneca / Oxford.

Parmi ces derniers, les autorités sanitaires britanniques ont réservé 100 millions de doses – une fois autorisées pour l’utilisation et la production – et comme elles peuvent être conservées à une température comprise entre 2 ° C et 8 ° C, sa distribution devrait être plus facile.

Le succès de la campagne de vaccination est crucial pour le gouvernement de Boris Johnson, largement critiqué dès le début de la pandémie pour ses politiques erratiques et désormais confronté à la position dans ses propres rangs conservateurs face aux sévères restrictions locales qui sont entrées en vigueur le 2 Décembre à la fin du deuxième accouchement.

Pour lutter contre la réticence de certains Britanniques à recevoir l’injection, la reine Elizabeth II, 94 ans, et son mari, le prince Philip, 99 ans, pourraient être vaccinés en public dans les prochains jours.

acc / af