PHOTO DE DOSSIER: Le Premier ministre britannique Boris Johnson visite le Chase Farm Hospital pour voir le calendrier de vaccination, dans le nord de Londres, au Royaume-Uni, le 4 janvier 2021. Stefan Rousseau / Pool via REUTERS

LONDRES, 6 janvier (.) – L’objectif «herculéen» du Premier ministre britannique Boris Johnson de vacciner environ 14 millions des groupes de population les plus vulnérables contre le COVID-19 d’ici le milieu du mois prochain est réalisable, le Mercredi, votre ministre responsable de la vaccination.

Alors que les grandes puissances évaluent les avantages d’être les premières à sortir de la pandémie, le Royaume-Uni s’empresse de vacciner sa population plus rapidement que les États-Unis et le reste de l’Europe, bien que la Russie et la Chine vaccinent leurs citoyens depuis des mois.

Les politiciens et les scientifiques considèrent le vaccin comme le principal moyen de sortir de la crise du coronavirus, qui a tué 1,87 million de personnes, dévasté l’économie mondiale et perturbé la vie quotidienne de milliards de personnes dans le monde. monde.

Johnson s’est fixé comme objectif de vacciner les personnes âgées, y compris celles des maisons de soins infirmiers, et les travailleurs cliniquement vulnérables et de première ligne d’ici la mi-février, ce qui représente environ 14 millions de personnes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de vacciner 14 millions de personnes d’ici la mi-février, à un taux de 2 millions de vaccinations chaque semaine d’ici la fin de ce mois, le ministre du déploiement du vaccin COVID, Nadhim Zahawi, a répondu par l’affirmative.

“C’est un effort herculéen”, a-t-il déclaré à Sky, ajoutant que c’était difficile mais faisable, ajoutant qu’un quart des personnes de plus de 80 ans avaient déjà reçu leur première injection.

Plus de 1,3 million de personnes au Royaume-Uni ont été vaccinées contre le COVID-19.

Le Royaume-Uni, qui souffre du cinquième plus grand nombre de décès dus au COVID au monde et de l’un des plus grands impacts économiques, a été le premier pays à introduire le vaccin développé par Pfizer et l’allemand BioNTech il y a près d’un mois.

Cette semaine, il est devenu le premier pays au monde à commencer à appliquer le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

