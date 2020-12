PHOTO DE FICHIER: Une infirmière tient un flacon de vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 à l’hôpital universitaire de Coventry, Royaume-Uni, le 8 décembre 2020. Jacob King / Pool via REUTERS

29 décembre (.) – La Grande-Bretagne doit vacciner deux millions de personnes par semaine pour éviter une troisième vague de pandémie de coronavirus, selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ).

Le Royaume-Uni a subi plus de 71000 décès dus au COVID-19 lundi et a enregistré plus de 2,3 millions d’infections, selon un décompte de ..

«Le scénario d’intervention le plus rigoureux, avec un niveau 4 à travers l’Angleterre, des écoles fermées en janvier et 2 millions de personnes vaccinées par semaine, est le seul scénario que nous considérons pour réduire la charge maximale des USI en dessous des niveaux vu lors de la première vague », indique l’étude.

“En l’absence d’un déploiement substantiel du vaccin, les cas, les hospitalisations, les admissions aux USI et les décès pourraient dépasser en 2021 ceux de 2020.”

Une vaccination accélérée de deux millions de personnes par semaine devrait “avoir un impact beaucoup plus substantiel”, ajoute l’étude, qui n’a pas encore été revue par d’autres scientifiques.

Le Premier ministre Boris Johnson et ses conseillers scientifiques ont déclaré qu’une variante du coronavirus, dont la transmission pourrait être jusqu’à 70% plus élevée, se propage rapidement au Royaume-Uni, bien qu’elle ne soit pas considérée comme plus mortelle ou ne provoquant pas une évolution supplémentaire. maladie grave.

Cela a incité à l’adoption de mesures strictes de distanciation sociale à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, tandis que les projets d’assouplissement des restrictions à Noël dans tout le pays ont été considérablement réduits ou entièrement parqués. Les médias britanniques ont rapporté au cours du week-end que le Royaume-Uni déploierait le vaccin COVID-19 d’Oxford et d’AstraZeneca à partir du 4 janvier, et le régulateur médical du pays devrait l’approuver d’ici quelques jours. Au début du mois, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à lancer le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le gouvernement britannique a déclaré jeudi que 600000 personnes au Royaume-Uni avaient déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer et BioNTech COVID-19 depuis le début des vaccinations.

(Information de Kanishka Singh à Bengaluru; traduite par Jose Elías Rodríguez)