Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu ce dimanche que des restrictions plus sévères pourraient être décidées dans son pays pour lutter contre la progression rapide du nouveau coronavirus, attribuée en partie à une nouvelle variante du virus. Le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe les plus durement touchés par la pandémie, avec 74 570 décès. En 24 heures, 57 725 personnes supplémentaires ont été contaminées, selon les dernières données officielles publiées samedi.

“Nous devrons peut-être faire des choses dans les semaines à venir qui seront plus difficiles dans diverses régions du pays”, a déclaré Boris Johnson à la BBC. Ajouté que les fermetures d’écoles, mesure prise fin mars lors de la première vague de la pandémie, «fait partie de ces choses».

Le Premier ministre a déclaré que “l’impact de la nouvelle variante du virus” doit être reconnu.

TLes trois quarts de la population ont été reconfigurés pour le moment et le retour à l’école a été reporté dans certains cas, notamment à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, particulièrement touchés par l’augmentation de la pollution.

À partir de lundi, le vaccin de l’Université d’Oxford et du groupe AstraZeneca sera administré au Royaume-Uni. Un total de 530 000 doses sont disponibles à partir de lundi, et des dizaines de millions seront disponibles d’ici la fin mars, le pays ayant commandé un total de 100 millions de doses.

Plus d’un million de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu une dose du vaccin de l’alliance de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNtech, dont la campagne de vaccination a débuté le 8 décembre.

Deux doses sont nécessaires pour les deux vaccins.

La nouvelle pandémie de coronavirus a causé au moins 1835824 décès dans le monde puisque le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie en décembre 2019, selon un bilan établi par l’. ce dimanche à 11h00 GMT de sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 84 508 990 personnes ont contracté la maladie. Parmi ceux-ci, au moins 54 001 300 ont été récupérés, selon les autorités. Les chiffres sont basés sur les rapports communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les corrections apportées a posteriori par les différentes organisations, comme en Russie, en Espagne ou au Royaume-Uni.

Samedi, 8 133 nouveaux décès et 578 676 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 2378, la Russie (504) et le Royaume-Uni (445). Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 350 214 dont 20 430 088 infections.

Après l’Amérique, les pays qui comptent le plus de décès sont le Brésil, avec 195 725 décès et 7 716 405 cas, l’Inde, avec 149 435 décès (10 323 965 cas), le Mexique, avec 126 851 décès (1 443 544 cas) et l’Italie, avec 74 985 décès (2 141 201 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 169 décès pour 100 000 habitants, suivie de la Slovénie (133), de la Bosnie (125), de l’Italie (124) et de la Macédoine du Nord (121).

Dimanche à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a ajouté 580.492 décès (26.933.136 infections), l’Amérique latine et les Caraïbes 510.720 (15.698.098), les États-Unis et le Canada 365.914 (21016.142), l’Asie 220.651 (13 987 687), Moyen-Orient 90 456 (4 032 456), Afrique 66 646 (2 810 356) et Océanie 945 (31 122).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés sur 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

