Londres, 5 janvier . .- British Health travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire en sorte que treize millions de personnes soient vaccinées au Royaume-Uni d’ici la mi-février, a déclaré mardi le ministre. , Michael Gove.

Le gouvernement s’est fixé cet objectif lorsqu’il entame ce lundi un lock-out en Angleterre et en Écosse, avec la fermeture des écoles, pour contenir la propagation du covid-19, que les experts associent à la nouvelle souche détectée en 2020 au Royaume-Uni.

Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord avaient déjà imposé des restrictions, les écoles fermant pendant une grande partie de janvier.

Avec l’entrée du vaccin Oxford / AstraZeneca dans le programme de vaccination britannique lundi, le gouvernement est convaincu qu’il peut accélérer la vaccination des groupes les plus vulnérables afin de commencer à lever certaines restrictions d’ici la mi-février.

Le National Health Service (NHS) “travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s’assurer que treize millions de personnes sont vaccinées”, a déclaré Gove à la BBC.

“Nous savons que nous avons vacciné un million (de personnes) le week-end (dernier). Nous augmentons les chiffres cette semaine et nous espérons, comme l’a expliqué le Premier ministre (Boris Johnson), atteindre un peu plus de 13 millions”, a-t-il ajouté. .

Gove a souligné que le gouvernement fait un effort pour accélérer les livraisons des préparations et vacciner dans les hôpitaux ou centres médicaux des quartiers “le plus rapidement possible”.

En plus du vaccin Oxford / AstraZeneca, considéré comme sûr et efficace, le pays utilise le vaccin Pfizer / BioNTech.

58784 NOUVEAUX CONTAGES LUNDI

Le Royaume-Uni a déjà engagé 100 millions de doses dans la préparation Oxford / AstraZeneca, ce qui permettra à 50 millions de personnes de se faire vacciner, car deux doses sont nécessaires.

Selon les données officielles, le pays a ajouté lundi 58784 nouvelles infections à covid-19, un nouveau record d’infections quotidiennes, tandis que 407 autres décès dus à la maladie ont été enregistrés, augmentant le nombre total de décès par coronavirus dans ce pays depuis le début de la pandémie à 75 431.