Le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera lundi une réunion d’urgence face à l’avancée «incontrôlable» d’une nouvelle souche de coronavirus, tandis que le Congrès américain est parvenu à un accord sur un nouveau plan de relance économique.

La liste des pays qui ont temporairement suspendu leurs voyages depuis le Royaume-Uni après la découverte de cette variante, qui serait jusqu’à 70% plus contagieuse, s’allonge, même s’il n’a pas été prouvé qu’elle est plus meurtrière.

Cependant, les experts de l’Union européenne estiment que les vaccins actuels contre le covid-19 sont également efficaces pour cette souche, a annoncé le gouvernement allemand.

“Pour tout ce que nous savons jusqu’à présent, et après des discussions qui ont eu lieu entre experts des autorités européennes,” la nouvelle variante du virus “n’a pas d’impact sur les vaccins” qui restent “tout aussi efficaces”, a-t-il déclaré. Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn à la chaîne de télévision publique ZDF.

Les experts américains sont du même avis, qui considèrent qu ‘”pour le moment aucune souche du virus ne semble résistante aux vaccins disponibles”, a déclaré le conseiller en chef du programme de vaccination du gouvernement, Moncef Slaoui, qui a assuré que son pays surveille de très près ” “la nouvelle variante.

La décision de l’Allemagne d’interrompre ses liaisons avec le Royaume-Uni, qui n’affecte pour l’instant que les vols, devrait être officialisée dans les prochaines heures, a déclaré à l’. une source gouvernementale, qui a précisé que les États européens analysent une réponse commune aux correspondances. maritime, ferroviaire et routier avec le Royaume-Uni.

Cependant, certains pays ont déjà pris des mesures, comme la France, qui a suspendu tous les mouvements de personnes en provenance du Royaume-Uni pendant 48 heures à partir de minuit dimanche. “Seul le fret non accompagné sera autorisé. Le flux de personnes ou le transport vers le Royaume-Uni ne sont pas affectés”, a déclaré le gouvernement.

Outre l’Allemagne et la France, une dizaine de pays de l’Union européenne, dont l’Italie et l’Irlande, ont annoncé des mesures similaires. Les Pays-Bas ont également interdit l’entrée de passagers en provenance du Royaume-Uni par voie maritime.

En dehors de l’UE, le Canada, le Chili, l’Argentine, la Colombie, le Koweït, l’Iran, la Suisse, El Salvador et Israël ont également suspendu les connexions avec l’Angleterre et les trois derniers même avec l’Afrique du Sud où la nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 a été découverte . L’Arabie saoudite a également suspendu tous les vols internationaux ainsi que l’accès à ses ports pendant au moins une semaine. Cependant, les États-Unis n’envisagent pas actuellement de suspendre les connexions, a déclaré Slaoui.

Du fait de ces mesures, Boris Johnson présidera ce lundi une réunion pour “analyser la situation des mouvements internationaux et en particulier des flux réguliers de fret à destination et en provenance du Royaume-Uni”, tandis que le port de Douvres a annoncé la fermeture du trafic maritime. qui en sort.

La nouvelle souche “est incontrôlable”, a reconnu dimanche le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, justifiant le reconditionnement de Londres et du sud-est de l’Angleterre. “Il sera très difficile de le garder sous contrôle tant qu’un vaccin ne sera pas largement distribué.”

La fermeture du port anglais intervient au pire moment et ne fera qu’augmenter les perturbations subies par les ports britanniques à la veille de la sortie du pays du marché unique européen le 31 décembre.

Dix jours avant cette échéance, Londres et Bruxelles sont toujours en train de négocier un accord commercial qui évite le chaos et l’introduction de quotas et de tarifs pour le commerce entre les deux.

– Premier cas en Italie –

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence européenne de contrôle des maladies (ECDC) ont exhorté leurs membres en Europe à resserrer les contrôles pour lutter contre la propagation de la nouvelle souche, notamment en la détectant.

L’ECDC, qui comprend une trentaine de pays dont des membres de l’UE et du Royaume-Uni, “n’exclut pas” que la variante circule en dehors du territoire britannique.

En fait, l’Italie a annoncé dimanche qu’elle avait détecté un premier cas diagnostiqué par l’hôpital militaire Celio de Rome. D’autres ont également été enregistrés au Danemark (9), aux Pays-Bas et en Australie, selon l’OMS, qui a recommandé à ses membres “d’augmenter leurs [capacidades de] séquençage “du virus.

En plus des “signes préliminaires, qui indiquent que la variante pourrait être plus contagieuse,” la nouvelle souche britannique “pourrait également affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic”, selon l’OMS.

En revanche, pour le moment, il n’y a «aucune preuve d’un changement dans la gravité de la maladie».

Dans l’UE, la campagne de vaccination devrait débuter les 27, 28 et 29 décembre. Les ambassadeurs de la communauté doivent se rencontrer lundi à Bruxelles pour discuter des restrictions de voyage causées par la nouvelle souche.

Ce lundi, l’Agence européenne des médicaments analysera également le vaccin Pfizer / BioNtech, qui devrait recevoir le feu vert de la Commission dans les prochains jours.

– Accord aux États-Unis –

Aux États-Unis, démocrates et républicains sont parvenus ce dimanche à un accord pour voter au Congrès un nouveau plan de soutien à l’économie, qui se négociait depuis l’été boréal.

“Nous pouvons enfin dire ce que notre nation avait besoin d’entendre pendant longtemps. Une aide (économique) supplémentaire est en route”, a annoncé le chef du Sénat républicain, Mitch McConnell, confirmant que le plan de relance sera de près de 900 milliards de dollars.

“Alors que nos citoyens continuent de lutter contre le coronavirus en cette période des fêtes, ils ne le feront pas seuls”, a déclaré le républicain.

Avec des millions d’Américains qui ont perdu leur emploi et d’autres qui continuent de le faire, “ce programme renouvellera et prolongera un certain nombre de prestations de chômage fédérales importantes qui ont aidé les familles à rester à flot”, a-t-il déclaré.

Avec 316202 décès et 17,65 millions de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus. Les autorités ont annoncé qu’à partir de ce lundi, quelque 7,9 millions de doses supplémentaires seront livrées pour faire face à la gigantesque campagne de vaccination. Le président élu Joe Biden lui-même sera vacciné lundi.

Dans le monde, le nouveau coronavirus a fait plus de 1,6 million de morts et infecté plus de 76 millions de personnes, selon un décompte de l’. dimanche sur la base de sources officielles.

