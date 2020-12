PHOTO DE FICHIER: Un drapeau de l’Union européenne avec le drapeau britannique en son centre devant le bâtiment du Parlement britannique et la statue de Winston Churchill à Londres, au Royaume-Uni, le 29 janvier 2020. REUTERS / Simon Dawson

Par Guy Faulconbridge, Elizabeth Piper et John Chalmers

LONDRES / BRUXELLES, 24 décembre (.) – La Grande-Bretagne a signé jeudi un accord commercial sur le Brexit avec l’Union européenne, sept jours seulement avant de quitter l’un des plus grands blocs commerciaux du monde, dans son tournant mondial le plus important depuis perdu l’empire.

Le pacte, conclu plus de quatre ans après que le pays a voté pour quitter de justesse l’UE, offre un moyen de sortir d’une fin chaotique à un divorce qui a ébranlé le projet de 70 ans de forger l’unité européenne sur les ruines de la seconde Guerre mondiale.

Il préservera l’accès de la Grande-Bretagne à des droits de douane nuls et des quotas nuls au marché unique du bloc de consommateurs de 450 millions, mais il n’empêchera pas le coup et les perturbations économiques pour le Royaume-Uni ou les États membres de l’UE.

De nombreux aspects de la relation future entre les parties doivent encore être résolus et il faudra peut-être des années pour le faire.

“Nous avons repris le contrôle de notre destin”, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson aux journalistes après avoir tweeté une photo de lui-même levant les bras et levant les pouces en signe de triomphe.

“Les gens ont dit que c’était impossible, mais nous avons repris le contrôle”, a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier, mais se trouve depuis dans une période de transition au cours de laquelle les règles relatives au commerce, aux voyages et aux affaires sont restées inchangées jusqu’à la fin de l’année.

Johnson, le visage de la campagne pro-Brexit, avait déclaré que puisque 52% avaient voté pour quitter l’UE, ils ne voulaient pas accepter les règles de leur marché unique ou de leur union douanière après le 1er janvier.

L’UE, quant à elle, ne voulait pas accorder des privilèges illimités à une économie britannique libre et déréglementée en dehors du bloc, et donc potentiellement encourager d’autres personnes à partir, entraînant une négociation tortueuse.

“Ce fut une route longue et sinueuse”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux journalistes, citant la chanson de Paul McCartney. “Nous pouvons enfin mettre le Brexit derrière nous et regarder vers l’avenir. L’Europe avance maintenant.”

Johnson a décrit le pacte de dernière minute comme un “énorme” accord de libre-échange dans le sens du sceau entre l’Union européenne et le Canada, et a exhorté la Grande-Bretagne à surmonter les divisions causées par le référendum sur le Brexit de 2016.

L’accord renforcera également la paix en Irlande du Nord, une priorité pour le président élu américain Joe Biden, qui a averti Johnson qu’il devait respecter l’accord du Vendredi saint de 1998.

Alors que l’Irlande, membre de l’UE, a déclaré que le traité, qui, selon le site Web de la Commission, serait bientôt publié, protégeait ses intérêts autant qu’elle aurait pu l’espérer.

Mais il restait encore beaucoup de détails à résoudre.

Le pacte commercial ne couvrira pas les services, qui représentent 80% de l’économie britannique, y compris un secteur bancaire qui positionne Londres comme la seule capitale financière à rivaliser avec New York. L’accès au marché de l’UE pour les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs britanniques sera au mieux irrégulier.

“L’unité et la force de l’Europe ont porté leurs fruits”, a déclaré le président français Emmanuel Macron. “L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous veillerons à ce que ce soit le cas.”

L’UE perd sa principale puissance militaire et de renseignement, 15% du PIB, l’une des deux principales capitales financières du monde et un défenseur des marchés libres qui avait agi comme un frein majeur aux ambitions de l’Allemagne et de la France.

Sans la puissance collective de l’UE, le Royaume-Uni restera largement seul et beaucoup plus dépendant des États-Unis lors des négociations avec la Chine, la Russie et l’Inde. Elle aura plus d’autonomie mais elle sera plus pauvre, du moins à court terme.

