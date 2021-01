Les écoles de Londres seront fermées

Le Royaume-Uni fermera toutes les écoles primaires de Londres pendant deux semaines afin de contenir la propagation du coronavirus dans la région.

Selon le journal «The Guardian», le gouvernement a accédé aux demandes de dix quartiers de Londres où les fermetures n’étaient pas prévues.

Cependant, Non seulement à Londres, ils demandent à l’exécutif britannique de fermer les salles de classe, mais le principal syndicat de l’éducation a appelé à la fermeture dans le reste du pays, après quatre jours consécutifs avec plus de 50000 nouveaux cas de coronavirus, enregistrant ce jeudi un nouveau record de cas.

“Ce qui est bon pour Londres est bon pour tout le pays”, a déclaré la secrétaire générale de l’Union nationale de l’éducation, Mary Bous.

DEUX MILLIONS DE VACCINS PAR SEMAINE

D’autre part, selon «The Times», le vaccin AstraZeneca et Oxford aura une distribution d’environ deux millions de doses hebdomadaires.

Les directeurs de production s’attendent à atteindre ce rythme dans deux semaines.

La pression exercée sur le gouvernement pour augmenter le taux de vaccination s’est accrue face au nombre élevé d’hospitalisations en raison du coronavirus.

L’utilisation du vaccin d’Oxford débutera lundi avec environ 530 000 doses disponibles.

Les médecins transportent un patient d’une ambulance au Royal London Hospital alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit à Londres, en Grande-Bretagne

De son côté, la France va resserrer le couvre-feu dans quinze départements du pays à partir de ce samedi, les zones où la situation épidémique s’est le plus dégradée ces dernières semaines, a annoncé ce vendredi le porte-parole du gouvernement, qui a également annoncé que les musées, théâtres et cinémas ne rouvriront pas le 7 janvier.

Les quinze départements concernés, où le couvre-feu passera de 20h00 à 18h00 et jusqu’à 6h00. Ils se trouvent à l’est et au sud-est du pays, répartis en régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bourgogne-Franche-Comté.

Une mesure qui coïncide avec la décision avancée mardi dernier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui parlait de vingt départements touchés au lieu des quinze dans lesquels la restriction a finalement été appliquée.

Le reste du pays maintient le couvre-feu qui a commencé le 15 décembre, entre 20h00 et 06h00 heure locale. «Le couvre-feu permet de limiter les interactions sociales qui peuvent avoir lieu dans la sphère privée. Nous savons que c’est là que le virus se propage le plus. Avancer le couvre-feu à 18h00 nous limitons encore davantage les rencontres », a déclaré vendredi le porte-parole, Gabriel Attal, sur le réseau TF1. Attal a indiqué que la semaine prochaine, ils réévalueraient la mesure en fonction de la situation épidémique.

Le porte-parole de l’exécutif a ajouté que la réouverture des centres culturels prévue le 7 janvier n’aura pas lieu, après avoir déjà été repoussée une fois, le 16 décembre. “Il ne sera pas possible de rouvrir les établissements culturels le 7 janvier”, Attal a déclaré, qui n’a pas précisé de nouvelle date pour cette mesure, qui affecte principalement les théâtres, les cinémas, les musées et autres lieux culturels.

