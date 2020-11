Les passagers à l’arrivée à l’aéroport de Londres Heathrow. . / EPA / ANDY RAIN / Archives

Londres, 7 novembre . .- Le gouvernement du Royaume-Uni a temporairement interdit à partir de ce samedi l’entrée des voyageurs en provenance du Danemark, à l’exception des citoyens britanniques, après une mutation Sars-CoV2 liée à visons.

Le ministère des Transports a précisé que la décision, qui s’applique également aux personnes qui sont passées par le Danemark en transit vers un autre endroit, sera réexaminée après une semaine au fur et à mesure que la pandémie évolue dans le pays nordique.

Les citoyens britanniques arrivant au Royaume-Uni en provenance du Danemark devront s’isoler pendant quatorze jours avec leur famille et les autorités vérifieront qu’ils respectent les mesures sanitaires.

Vendredi, le gouvernement de Londres a déjà retiré le pays nordique de sa liste de territoires exemptés de quarantaine, mais aujourd’hui il a renforcé les mesures compte tenu de l’inquiétude suscitée par la mutation du virus, qui, entre autres, affecte l’efficacité des vaccins. .

Le ministre des Transports, Grant Shapps, a expliqué que la décision avait été prise de toute urgence à la suite des derniers “événements”, après que le Danemark a annoncé qu’il abattrait 17 millions de visons pour arrêter une nouvelle variante du coronavirus trouvée chez ces animaux, à savoir transmis aux humains.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson a imposé de jeudi dernier au 2 décembre un confinement quasi total en Angleterre -la région la plus peuplée du Royaume-Uni avec 56 sur 66,6 millions d’habitants-, qui, entre autres choses, empêche les voyages non essentiels.

Selon les derniers chiffres du ministère britannique de la Santé, le Royaume-Uni a enregistré 355 autres décès dus au covid-19 entre jeudi et vendredi, portant le total à 48120 depuis le début de la pandémie, et ajouté 23287 infections quotidiennes.