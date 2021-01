Le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé ce dimanche qu’il avait contribué à lever 1 milliard de dollars dans le monde pour lutter contre le covid-19 dans les “pays vulnérables”, lors du 75e anniversaire de la première réunion à Londres de l’Assemblée générale de la Nations Unies (ONU). . / EPA / MICHAEL KAPPELER / Archives

Londres, 10 janvier . .- Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé ce dimanche qu’il avait contribué à lever 1 000 millions de dollars dans le monde pour lutter contre le covid-19 dans les «pays vulnérables», à l’occasion du 75e anniversaire de la première réunion à Londres de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Dans un communiqué, l’exécutif explique que ce chiffre a été collecté grâce à son engagement, annoncé en septembre dernier, d’offrir une livre sterling pour quatre dollars que d’autres pays donnent à COVAX ou au Mécanisme mondial d’accès aux vaccins contre Covid -19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), jusqu’à un total de 250 millions de livres (environ 340 millions de dollars, 277 millions d’euros).

Au total, le Royaume-Uni a contribué à hauteur de 548 millions de livres sterling (plus de 744 millions de dollars, 608 millions d’euros) au soi-disant Advanced Market Commitment (AMC) de COVAX, auquel ils ont également contribué. Allemagne, Japon ou Canada, entre autres.

L’annonce est faite en commémoration du 75e anniversaire de la première réunion de l’ONU, tenue à Londres le 10 janvier 1946, note la note.

Pour marquer cet événement, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, participera à une «visite virtuelle» de trois jours au Royaume-Uni, qui débutera dimanche par une réunion en ligne au cours de laquelle plusieurs participants analyseront les réalisations de l’organisation.

Selon la déclaration du gouvernement, certains bâtiments du centre de Londres s’illumineront en bleu entre dimanche et lundi pour célébrer le travail humanitaire et de paix de l’ONU, et le Broad Sanctuary Green de Londres, près du Parlement, sera renommé Nations Unies. Vert.

Lundi, Guterres rencontrera par télématique le Premier ministre britannique Boris Johnson et des membres de son gouvernement, ainsi que Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry et primat de l’Église anglicane.

Par la suite, il devrait participer à une table ronde sur l’énergie propre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, et Alok Sharma, président du sommet de l’ONU sur le climat COP26, que le Royaume-Uni organisera en novembre prochain dans la ville écossaise. de Glasgow.