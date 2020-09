Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a assuré ce dimanche que le Royaume-Uni est au sommet de la courbe de contagion de la deuxième vague de coronavirus, afin que de nouvelles mesures de restriction puissent être adoptées afin que dans les prochains jours, les nouveaux cas commencent à décliner.

« Les gens se sont détendus en été », mais «c’est le moment où tout le monde doit rentrer» et reprendre les règles. Ainsi, il a reconnu que les autorités étudient d’éventuelles restrictions pour Londres.

« Si tout le monde suit les règles, nous pouvons éviter le verrouillage national», a-t-il affirmé dans des déclarations à la BBC, en même temps qu’il avait invité les gens à dénoncer leurs voisins s’ils ne respectaient pas les restrictions.

Ce même dimanche le Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé des amendes allant jusqu’à 10000 £ (un peu plus de 10900 euros) aux personnes qui ont été testées positives au COVID-19 ou sont soupçonnées d’être infectées et ne respectent pas la garde obligatoire de deux semaines.

Il Le ministère britannique de la Santé a signalé samedi 4422 nouveaux cas de coronavirus, un chiffre record et 100 infections de plus que le chiffre de vendredi, le plus élevé depuis le 8 mai. Ce dimanche, il y a 3 899 nouvelles infections et 18 décès, portant le total à 394 257 positifs et 41 777 décès depuis le début de la pandémie.

Le Royaume-Uni est le 14e pays au monde en nombre d’infections et 58e en nombre de personnes touchées pour 100 000 habitants. La courbe de contagion de cette deuxième vague est très similaire à celle de la première moitié de la première vague, même si le nombre de décès par jour a été considérablement réduit.