Le Royaume-Uni revient au strict confinement de mars dernier en raison de l’expansion alarmante de la nouvelle variante du coronavirus, qui menace d’effondrer les hôpitaux, une nouvelle connue le jour même où le pays a commencé à administrer le vaccin contre le covid-19 depuis Oxford / AstraZeneca.

Dans un message à la nation dans un communiqué télévisé, le dirigeant conservateur a fait remarquer que la nouvelle souche – entre 50 et 70% plus transmissible – se répandait “de manière frustrante et alarmante” et a déclaré que les hôpitaux “perdurent. plus de pression du COVID qu’à tout moment depuis le début de la pandémie. ”

Faisant partie des nouvelles directives détaillées aujourd’hui qui font partie de ce troisième verrouillage, Johnson a ordonné aux citoyens de rester chez eux et de ne sortir que «pour des raisons limitées».

Parmi eux, «acheter des produits essentiels, rechercher une aide médicale – comme demander un test de covid-19 -, travailler si absolument nécessaire, faire de l’exercice ou échapper à des situations de violence domestique».

Quant aux collèges et universités, ces centres dispenseront leurs cours à distance de demain jusqu’à la mi-février, même si les services de garde pour les petits, comme les crèches, resteront opérationnels.

Malgré les nouvelles directives, Johnson a souligné comme une “grande différence” entre ce nouveau confinement et le précédent le fait que le pays est cette fois embourbé dans “la plus grande campagne de vaccination de l’histoire” du Royaume-Uni.

Brian Pinker, 82 ans, a été la première personne à être vaccinée avec le composé développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, après que le vaccin a reçu le feu vert des régulateurs le 30 décembre.

Ajouté au calendrier d’immunisation Pfizer / BioNTech lancé le 8 décembre, cette préparation a été donnée à Pinker par l’infirmière Sam Foster du Churchill University Hospital à Oxford, avant qu’un demi-million de doses ne soient administrées cette semaine. les groupes les plus vulnérables.

Le gouvernement espère accélérer les vaccinations face à l’augmentation inquiétante des infections, que les autorités sanitaires rapportent à la nouvelle variante du coronavirus, après avoir enregistré 58.784 nouveaux cas dans l’ensemble du pays aujourd’hui, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

ALERTE DU DÉBORDEMENT POSSIBLE DU NHS

Les principaux conseillers médicaux du pays ont également recommandé aujourd’hui de relever le niveau d’alerte – de 4 à 5 – et ont souligné que le système de santé publique “pourrait être débordé en 21 jours” si des mesures plus sévères ne sont pas adoptées.

“Sans de nouvelles mesures, il existe un risque important que, dans diverses régions, le NHS soit submergé dans les 21 prochains jours”, ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté que “les cas augmentent presque partout, dans une grande partie du pays, sous l’effet de la nouvelle variante plus transmissible du virus”.

L’espoir que les cas disparaissent réside dans l’efficacité de la campagne nationale de vaccination.

Plusieurs hôpitaux ont commencé à administrer les nouveaux vaccins – à Londres, Oxford, Sussex, Lancashire et Warwickshire – avant cette semaine, ils sont distribués dans le reste du pays, et l’objectif est que dans les semaines à venir, il soit vacciné dans les centres médicaux de la quartiers, comme indiqué par le ministère de la Santé.

Après être devenu la première personne à recevoir la préparation Oxford / AstraZeneca, Pinker, qui a besoin d’une dialyse, a admis qu’il était «fier» de recevoir la préparation développée dans sa ville et qu’il était convaincu qu’il serait bientôt en mesure de célébrer leur 48e anniversaire de mariage.

Ce vaccin est plus facile à conserver car il peut être conservé dans un réfrigérateur normal, comme le vaccin contre la grippe, tandis que le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à une température de moins 70 degrés Celsius.