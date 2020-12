LONDRES, 28 décembre (.) – La Grande-Bretagne a signalé lundi 41385 nouveaux cas de COVID-19, un record pour une journée, après qu’une variante à propagation rapide du coronavirus a augmenté les taux d’infection et que le week-end de vacances ait eu un impact sur le rapport de quelques nouveaux cas.

«Ce niveau extrêmement élevé d’infection est une préoccupation croissante à un moment où nos hôpitaux sont les plus vulnérables», a déclaré Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et ses conseillers scientifiques ont déclaré qu’une variante du coronavirus, qui pourrait être jusqu’à 70% plus contagieuse, se propageait rapidement en Grande-Bretagne, bien qu’elle ne soit pas considérée comme plus meurtrière ou maladie plus grave.

Cela a incité à l’adoption de mesures de restriction sociale strictes à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, tandis que les plans visant à réduire les restrictions autour de Noël à travers le pays ont été radicalement modifiés ou entièrement abandonnés.

On ne sait pas si l’augmentation des cas en Angleterre, de près de 11000, était en partie le résultat du nombre de tests au cours du week-end de vacances, car les données sur les personnes qui ont passé les tests n’ont pas été rendues publiques depuis Mercredi.

La Grande-Bretagne a considérablement augmenté sa capacité de test depuis la première vague de COVID-19 au printemps, passant d’environ 100000 par jour fin mai à 500000 le 23 décembre, dernière date à laquelle les données sur le nombre de tests ont été publiées. examens effectués. (Reportage d’Alistair Smout; édité en espagnol par Javier López de Lérida)