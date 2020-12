Le salaire minimum augmentera de 15% en 2021 (Photo: Cuartoscuro)

La Commission nationale des salaires minima (Conasami) déterminé augmenter le montant du salaire minimum de 123,22 à 141,7 pesos tous les jours à compter du 1er janvier 2021.

À la majorité des voix des membres de la Commission, l’augmentation de salaire de 15% général pour l’année prochaine. Aussi, dans le Zone franche de la frontière nord, la variation sera de 15%, passant de 185,56 à 213,39 pesos par jour.

“Grâce à cette augmentation, le Mexique gagne huit postes au niveau international en termes de salaire minimum, se classant au 76e rang sur 135 pays”a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

De plus, le gouvernement fédéral a appuyé son engagement à “Atteindre une place parmi les 60 premiers pays avec les perceptions salariales les plus élevées”.

Conasami a inclus les travailleurs domestiques et les ouvriers agricoles dans la liste des salaires minima professionnels (Photo: Oswaldo Ramírez / Cuartoscuro)

Un autre des accords conclus est l’intégration de deux emplois dans la liste des salaires minima professionnels: travailleurs domestiques, qui ont une augmentation de 25% par rapport au salaire minimum actuel, atteignant 154,03 pesos; et ouvriers agricoles, qui reçoivent une augmentation de 30% par rapport au salaire minimum actuel, atteignant le montant de 160,19 pesos.

“Cette augmentation s’ajoute à ceux qui ont été attribués en 2019, 16% et en 2020, 20% qui ont permis de poursuivre récupération du pouvoir d’achat des travailleurs, une réduction des inégalités de revenus par rapport aux femmes et le renforcement du marché intérieur, sans affecter l’inflation et l’emploi », a expliqué Conasami.

Lors de la conférence de presse du matin du 10 décembre, le président Andrés Manuel López Obrador a proposé que d’ici 2021, une augmentation de 15% du salaire minimum général et dans la zone franche de la frontière nord soit déterminée.

Et une fois pour toutes, parce que je n’ai rien à cacher aussi et que je dis toujours ce que je pense, notre proposition, bien qu’elle soit tripartite et qu’une commission sur l’augmentation salariale le résoudra, c’est pour l’année prochaine, une augmentation de 15%, est ce que nous proposons le minimum

Coparmex a souligné que l’augmentation déterminée par Conasami et la fermeture dérivée du COVID-19 entraîneront la faillite de milliers d’entreprises (Photo: Cuartoscuro)

Cependant, certains acteurs du secteur privé se sont déjà prononcés contre cette détermination, notant que dans la crise économique actuelle due au coronavirus il n’est pas viable pour les entreprises d’absorber cette augmentation.

La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) a accusé Conasami d’avoir déterminé l’augmentation de salaire de 15% avec le vote contre les représentants de toutes les organisations professionnelles.

“Avec la détermination imposée, tout le fardeau de l’augmentation est mis sur des millions de microentrepreneurs, qui s’est combinée à l’accélération des infections due à la pandémie COVID-19 et à la fermeture consécutive des opérations de plusieurs entreprises, la faillite de milliers d’entreprises et la perte d’encore plus d’emplois sont imminentes», A indiqué Coparmex.

La crise économique générée par la maladie COVID-19 a provoqué une perte d’emplois importante dans le pays (Photo: . / Jose Luis Gonzalez)

Selon l’organisation dirigée par Gustavo De Hoyos, le secteur privé avait proposé une évolution globale de 10% (4% de fixation au-dessus de l’inflation attendue plus un montant de récupération indépendant (MIR) de 7,39 pesos).

Entre-temps, il a souligné que l’augmentation proposée par le président mexicain impliquait un effort “Tripartite, prudent et conforme à la réalité”; cependant, “Le gouvernement fédéral ne voulait rien mettre.”

Comme il l’a fait depuis le début de la pandémie, le président de la République n’a accepté d’apporter aucune contribution pour améliorer la qualité de vie des travailleurs et préserver les emplois. Malgré sa nature et sa tradition, la représentation du gouvernement devant la Commission nationale du salaire minimum a méprisé la valeur du consensus

