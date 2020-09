Le président a décrit son administration comme dure envers les gangs

Le gouvernement salvadorien aurait accordé des faveurs aux chefs emprisonnés de gangs de rue en échange d’un soutien lors des élections, selon un rapport des médias.

Le journal en ligne El Faro a déclaré que les chefs de gangs avaient été invités à réduire la violence et à soutenir le président Nayib Bukele.

Selon le rapport, les faveurs allaient d’une meilleure alimentation à l’annulation d’une décision d’héberger des membres de gangs rivaux dans les mêmes cellules.

M. Bukele a rejeté les allégations.

Le président, arrivé au pouvoir en juin 2019, a décrit à plusieurs reprises son administration comme dure envers les gangs du Salvador.

El Faro a allégué que le gouvernement avait eu des entretiens secrets avec les chefs des principaux gangs de rue du pays, y compris la célèbre Mara Salvatrucha, également connue sous le nom de MS-13.

Citant un grand nombre de documents officiels, El Faro affirme que l’administration de M. Bukele a fait des concessions aux chefs de gang en prison en échange d’une réduction de la violence et d’un soutien aux urnes.

Le rapport indique que les faveurs vont du petit luxe en termes de nourriture améliorée et de la suppression des gardes les plus répressifs à des mesures plus importantes comme l’annulation de la récente décision très médiatisée d’héberger les membres de gangs rivaux dans les mêmes cellules.

Le président Bukele nie les allégations

Les affirmations selon lesquelles le gouvernement salvadorien a négocié dans les coulisses avec des membres de gangs de drogue emprisonnés ne sont normalement pas très surprenantes, rapporte Will Grant, correspondant de la BBC pour l’Amérique centrale.

Ce qui ressort des allégations, c’est que de telles négociations auraient été menées par l’administration du président Bukele, qui a présenté à plusieurs reprises son gouvernement comme un dur sans compromis envers les gangs du Salvador, ajoute notre correspondant.

Les gouvernements successifs ont été accusés de s’être entretenus directement avec les chefs des deux principaux gangs de rue, le MS-13 et la 18th Street ou Barrio 18, comme moyen de réduire la violence liée aux drogues.

Le président Bukele s’est rendu sur Twitter pour nier les allégations, et a publié des photos de cours de prison pleines de prisonniers à moitié nus avec la tête rasée et défiant ses détracteurs de « me montrer un privilège » que ces prisonniers avaient reçu.