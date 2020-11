Dans l’image, l’ambassadrice désignée du Salvador aux États-Unis, Milena Mayorga. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 4 novembre . .- L’ambassadrice désignée du Salvador aux États-Unis, Milena Mayorga, a déclaré mercredi que son pays devait renforcer ses liens d’amitié avec les États-Unis, quel que soit le vainqueur des élections présidentielles américaines.

“Ce qui nous convient, c’est de renforcer cette amitié entre les États, qui nous a toujours caractérisés depuis que les relations diplomatiques ont été nouées avec les États-Unis”, a déclaré Mayorga dans une interview télévisée.

La diplomate a souligné qu’à son avis, les relations entre les deux pays «s’étaient épuisées» sous les derniers gouvernements salvadoriens, dirigés par l’ancienne guérilla du Front de libération nationale Farabundo Martí (FMLN).

Mayorga, qui se trouve toujours au Salvador et a assuré avoir reçu l’approbation des États-Unis pour occuper le poste, a évité de commenter les candidats, le démocrate Joe Biden et l’actuel président et républicain, Donald Trump.

Lorsqu’on lui a demandé si un nouveau gouvernement démocrate aux États-Unis traiterait mieux le Salvador, elle s’est bornée à souligner que pendant l’administration de Barack Obama (2009-2017), dont Biden était vice-président, «les expulsions étaient sans précédent». .

«En tant que pays, ils ont une politique d’arrêt de la migration irrégulière et ce sur quoi nous devons travailler, c’est que nos Salvadoriens, s’ils veulent émigrer aux États-Unis, soient sous un statut tel que des visas de travail», a-t-il déclaré.

“Nous ne voulons pas que les Salvadoriens subissent l’épreuve de parcourir tout le parcours des migrants” dans “des conditions qui ne sont pas humaines”, a ajouté le diplomate.

Mayorga a expliqué que son travail aux États-Unis se concentrera sur l’attraction des investissements, la prévention de la migration irrégulière et la recherche d’alternatives pour les bénéficiaires du statut de protection temporaire (TPS), qui expire en janvier 2021.

Le fonctionnaire a ajouté, sans expliquer l’origine de l’information, que 50% des Salvadoriens résidant dans le pays nord-américain veulent retourner au Salvador.

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré à la mi-septembre que “les relations avec les États-Unis sont plus solides que jamais”.

Pour le président Bukele, son homologue Donald Trump, malgré sa rhétorique anti-immigrée, est une personne “très gentille et cool”.

L’économie d’El Salvador est principalement soutenue par les envois de fonds que les Salvadoriens envoient des États-Unis.

Les données de l’enquête multifonctionnelle sur les ménages de 2019 (EHPM) publiée en 2020 par le ministère de l’Économie indiquent que 1,63 million de Salvadoriens bénéficient des envois de fonds et représentent 24,3% de la population.

Au total, 471 633 ménages reçoivent ces devises, dont 13 530 sont en situation d’extrême pauvreté et 68 874 en situation de pauvreté relative.