La vie et l’amour de la forêt

par Lewis Blackwell

Abrams, 2020 (50 $)

Pour ceux qui ont passé des mois à l’intérieur pendant la pandémie, les promenades dans les bois ont été une rare source de secours. Ce livre astucieux est un hommage captivant à toutes les forêts qui, même si nous ne pouvons pas y voyager, apaisent l’esprit. L’auteur Blackwell va bien au-delà du tarif standard des livres de table basse et explore la valeur des forêts en tant qu’écosystèmes, les produits qu’elles fournissent et leur rôle symbolique dans la culture pop et le bien-être émotionnel humain. La collection d’images de photographes du monde entier capture les nombreuses ambiances des bois, de l’immobilité fragile aux couleurs tumultueuses et à l’habitat vivant. Les forêts sont les moteurs de notre environnement habitable, écrit Blackwell, et nous devons lutter pour les protéger et les reconstruire.

Comment argumenter avec un raciste: ce que nos gènes font (et ne disent pas) de la différence humaine

par Adam Rutherford

L’expérience, 2020 (21,95 $)

Les racistes citent souvent des arguments pseudoscientifiques pour leur fanatisme. Mais lorsqu’elle est bien comprise, la biologie est antiraciste, montre le généticien Rutherford. Son cours accéléré sur la science de la variété humaine se concentre à son tour sur la couleur de la peau, la généalogie, l’athlétisme et l’intelligence. Des facteurs physiologiques qui influencent la capacité de sprint à l’arbre généalogique de l’humanité étonnamment interconnecté, la recherche révèle que nos différences dépendent de facteurs environnementaux et de bizarreries génétiques des communautés locales, et non d’une notion biologique de race. Rutherford donne aux lecteurs les outils nécessaires pour discréditer les préjugés des racistes et des personnes bien intentionnées. Malgré son histoire chargée, la compréhension des gènes par les scientifiques a depuis longtemps convergé vers une vérité: la race, bien que très réelle en tant que construction sociale, n’a aucun fondement scientifique. —Scott Hershberger

Ace: ce que l’asexualité révèle sur le désir, la société et la signification du sexe

par Angela Chen

Beacon Press, 2020 (26,95 $)

Les personnes asexuées ont toujours existé, mais elles n’ont pas été reconnues depuis longtemps. Même Alfred Kinsey, lors de l’élaboration de son échelle d’orientation sexuelle, a appelé les personnes asexuées du groupe X et les a exclues du spectre. Le journaliste Chen a interviewé près de 100 personnes asexuées – ou «as» – pour combler cette lacune historique et présenter divers aspects de l’expérience asexuée dans un contexte scientifique et culturel. Par exemple, Chen souligne comment la définition du trouble du désir sexuel hypoactif dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), le recueil actuel de conditions psychologiques de l’American Psychiatric Association, renforce l’idée qu’un faible désir sexuel est quelque chose qui a besoin pour être guéri. Bien que l’asexualité soit souvent décrite comme un manque d’attirance sexuelle, Chen soutient que «nous devons considérer que l’espace négatif peut être plus qu’une image absente». —Karen Kwon

Crime Dot Com: des virus au truquage des votes, comment le piratage est devenu mondial

par Geoff White

Livres Reaktion, 2020 (27,50 $)

Le journaliste White utilise les histoires de différents hacks, datant des années 1980 à l’élection de 2016, pour relier les activités illicites des premiers forums Internet aux cyberattaques d’aujourd’hui par des hacktivistes et des équipes de piratage sanctionnées par l’État. Il humanise cette histoire en mettant en lumière les personnes derrière la technologie: l’étudiant philippin qui a déclenché le Love Bug, l’une des premières cyberattaques mondiales à s’appuyer sur la manipulation psychologique; l’ancien cybercriminel qui a travaillé avec le FBI pour faire tomber Silk Road, un marché noir sur le Web pour les drogues illicites (un stratagème dans lequel il simulait sa propre mort); et le producteur audio qui a perdu des milliers de dollars dans une escroquerie qui exploitait des informations personnelles volées à la société de télécommunications TalkTalk. Pour sécuriser ou «renforcer» les systèmes contre la cybercriminalité, White écrit: «Ce sont les humains, pas nécessairement les ordinateurs, que nous devons durcir.» —Sophie Bushwick