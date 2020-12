Fribourg a gagné Schalke 2-0 lors du match disputé ce mercredi au Veltins-Arena. Schalke 04 Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre FC Augsbourg. De la part de l’équipe visiteuse, SC Fribourg a remporté dans leur stade 2-0 leur dernier match de la compétition contre Arminia Bielefeld. Avec ce bon résultat, l’ensemble fribourgeois est dixième, tandis que Schalke Il est dix-huitième à la fin de la partie.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même score de 0-0.

La deuxième partie du duel a débuté de façon favorable pour l’équipe fribourgeoise, qui a publié son score avec un but de Roland Sallai quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 50e minute. Après cela, l’équipe visiteuse a marqué en prenant ses distances grâce à un nouveau but de Roland Sallai, qui a ainsi réalisé un doublé à la minute 68, terminant ainsi le match sur un résultat de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de Schalke qui sont entrés dans le jeu étaient Ahmed Kutucu, Alessandro Schopf, Hamza mendyl et Matthieu Hoppe remplacer Amine Harit, Omar Mascarell, Benito Raman et Rabbin Matondo, tandis que les changements de Fribourg étaient Lucas Holer, Ermedin Demirovic, Chang-Hoon Kwon, Linge Tempelmann et Amir Abrashi, qui est entré pour remplacer Nils Petersen, Roland Sallai, Vincenzo Grifo, Baptiste Santamaria et Jonathan Schmid.

L’arbitre a donné un carton jaune à Benito Raman et Suat Serdar par l’équipe locale déjà Baptiste Santamaria par l’équipe de Fribourg.

Avec cette victoire loin, l’équipe de Christian Streich classé dixième avec 14 points, tandis que l’équipe dirigée par Manuel Baum il a été placé à la dix-huitième place avec quatre points, en position de relégation en Deuxième Division, à la fin du duel.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile: Schalke 04 sera mesuré avec Arminia Bielefeld et SC Fribourg jouera contre Hertha BSC.