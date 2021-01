Le secrétaire par intérim du département de la sécurité intérieure, Chad F. Wolf, a annoncé lundi après-midi qu’à 23 h 59 le même jour, il mettrait fin à ses fonctions à la tête de l’agence.

«Je suis attristé de franchir cette étape, car j’avais l’intention de servir le ministère jusqu’à la fin de cette administration. Malheureusement, cette action est justifiée par les événements récents, y compris les décisions judiciaires en cours et sans fondement concernant la validité de mon autorité en tant que secrétaire par intérim », a-t-il justifié dans un communiqué de presse.

«Ces développements et préoccupations servent de plus en plus à détourner l’attention et les ressources du travail important du département en cette période critique de transition du pouvoir», a-t-il ajouté.

Wolf a rapporté que dès que sa démission prendra effet, l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA, pour son acronyme en anglais), Pete Gaynor, assumera le rôle de secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure.

La démission de Wolf rejoint d’autres récentes au sein de l’administration du président Donald Trump, comme celle de la secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, ou celle des transports, Elaine Chao.

Tous deux ont attribué leur démission à la tension créée après l’attaque contre le Capitole des États-Unis perpétrée la semaine dernière par des partisans de Trump, qui ont insisté sans fondement sur le fait qu’il y avait eu fraude lors de l’élection qu’il avait perdue face au président élu, le démocrate Joe Biden.