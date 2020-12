Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies (REUTERS / Eduardo Munoz)

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à la «réparation» de la planète face au changement climatique tout en reconstruisant un «nouveau monde» post-coronavirus. Le haut responsable de l’organisation multilatérale a tenu ces propos lors d’un discours ce mercredi à l’Université Columbia de New York.

«L’équilibre de la planète est rompu. L’humanité est en guerre avec la nature, c’est suicidaire “a averti les Portugais, qui ont demandé que le sommet prévu le 12 décembre pour le cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat mette un réel changement en marche.

“L’année prochaine, nous avons l’opportunité d’arrêter le pillage (des ressources naturelles) et de commencer à guérir” la planète, a-t-il dit, plaidant principalement pour une réduction substantielle de l’utilisation des énergies fossiles.

“La récupération du covid et la réparation de notre planète devraient être les deux faces d’une même médaille”, a estimé le chef de l’ONU, pour qui “Un nouveau monde prend forme.”

Guterres a passé la majeure partie de son discours à souligner que la détérioration de l’environnement se poursuit et que rien n’indique qu’elle changera dans un proche avenir.

«La biodiversité s’effondre. Un million d’espèces sont menacées d’extinction. Les écosystèmes disparaissent sous nos yeux. Les déserts se répandent. Les zones humides se perdent. Chaque année, nous perdons 10 millions d’hectares de forêts », a-t-il indiqué.

“Les incendies apocalyptiques et les inondations, les cyclones et les ouragans sont de plus en plus la nouvelle norme”, a déploré Antonio Guterres (. / Angel Medina)

«Les océans sont surexploités et inondés de déchets plastiques. Le dioxyde de carbone qu’ils absorbent acidifie les mers. Les récifs coralliens sont blanchis et meurent. La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de personnes par an », a déclaré Guterres, qui a averti que ces conditions pourraient conduire à l’émergence de nouveaux virus à l’avenir.

“Les incendies et inondations apocalyptiques, les cyclones et les ouragans deviennent de plus en plus normaux”ajoutée. Par conséquent, a-t-il dit, «faire la paix avec la nature» doit être «la plus haute priorité pour tous, partout». «Dans ce contexte, la sortie de la pandémie est une opportunité. Nous pouvons voir des lumières d’espoir sous la forme d’un vaccin. Mais il n’y a pas de vaccin pour la planète ».

Se félicitant des premiers engagements en faveur de la neutralité carbone de la Chine, de l’Union européenne (UE), du Japon et de la Corée du Sud, il a souhaité que ce «mouvement» acquière une force mondiale. “Chaque pays, ville, institution financière et entreprise devrait adopter des mesures pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050”, a-t-il assuré.

Dans un rapport, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a rapporté que cette année, le monde finirait par être 1,2 degrés Celsius plus chaud que dans la dernière moitié du XIXe siècle, une date que les scientifiques utilisent comme base pour calculer le réchauffement causé par les gaz. Ils emprisonnent la chaleur du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La majeure partie de la chaleur emprisonnée va aux mers du monde, et les températures de l’océan sont maintenant à des niveaux records. Cela fait que 2020 se termine comme l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées.

“Il y a au moins une chance sur cinq qu’elle dépasse temporairement 1,5 degré Celsius d’ici 2024”, a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. L’accord de Paris sur le climat s’est fixé comme objectif de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement depuis l’époque préindustrielle.

Guterres a déclaré que les pays doivent prendre des mesures “pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050”

Une nouvelle analyse des scientifiques de Climate Action Tracker, qui surveillent la pollution par le carbone et s’engagent à la réduire, a indiqué que même si les engagements publics de réduction des émissions sont maintenus,le réchauffement serait d’environ 2,6 degrés Celsius (4,7 degrés Fahrenheit).

L’un des nouveaux rapports a déterminé que les pays devraient réduire la production de pétrole, de charbon et de gaz naturel de 6% par an d’ici 2030 pour empêcher les températures mondiales de monter de plus de 1,5 degrés Celsius. Au lieu de cela, un examen de huit des principaux pays producteurs de combustibles fossiles a montré qu’ils prévoyaient d’augmenter la production de 2% par an. Cela signifie que deux fois la quantité de carburant à base de carbone entrerait sur le marché, ce qui est possible pour maintenir l’objectif de Paris à portée de main.

Les gouvernements du Groupe des 20 pays, composés d’économies développées et émergentes, ont jusqu’à présent engagé plus d’argent pour soutenir les secteurs des combustibles fossiles que pour stimuler le déploiement des énergies renouvelables, selon le rapport.

Le co-auteur du document, Ivetta Gerasimchuk, de l’Institut international du développement durable, a déclaré qu’investir dans le pétrole, le charbon et le gaz n’a plus de sens économique car les énergies renouvelables deviennent moins chères que les combustibles fossiles. Mais, a-t-il noté, “nous voyons qu’au lieu que les gouvernements laissent mourir ces projets de combustibles fossiles, ils les ressuscitent d’entre les morts”.

Guterres a indiqué que les deux rapports de l’ONU “expliquent à quel point nous sommes proches de la catastrophe climatique” (.)

“Je crois fermement que 2021 peut être une nouvelle sorte d’année bissextile, l’année du saut quantique vers la neutralité carbone”, a déclaré Guterres. Bien qu’il ait précisé que les deux rapports de l’ONU mercredi “expliquent à quel point nous sommes proches d’une catastrophe climatique”.

Le secrétaire général de l’ONU a expliqué que lorsque les pays dépensent des milliards de dollars pour se remettre du ralentissement économique déclenché par la pandémie, ils doivent le faire d’une manière qui met l’accent sur l’énergie propre. «Les nations doivent cesser de financer et de subventionner les combustibles fossiles».

Dans cette ligne, a exhorté les pays à honorer leur engagement de Paris de dépenser 100 milliards de dollars par an aider les pays les plus pauvres à développer une énergie plus propre.

Guterres a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen pour le monde de freiner le changement climatique “sans le leadership des États-Unis” et a exhorté les étudiants et les autres Américains à faire “tout ce qu’ils peuvent” pour que leurs gouvernements réduisent plus rapidement les émissions.

