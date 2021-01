Il y a déjà 249 anciens guérilleros tués depuis la signature de l’accord de paix en 2016 entre le gouvernement et les FARC, dans une situation où l’ONU exhorte à mettre en œuvre des mesures de protection plus efficaces et une réponse plus rapide aux alertes pour risques et des menaces. . / Luis Noriega / Archives

Le récent rapport sur la mission de vérification des Nations Unies en Colombie, couvrant la période 26 septembre au 28 décembre 2020, montre les réalisations de l’Accord de paix après quatre ans de sa mise en œuvre. La réintégration des ex-combattants et garanties de sécurité ont été évalués les points. De même, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a proposé cinq priorités pour cette année, ainsi que dans les éléments fondamentaux pour progresser dans la réalisation de l’accord entre le gouvernement national et les FARC-EP.

La réduction des niveaux de violence, l’expansion de la démocratie, le justice traditionnelle, le processus de réincorporation des ex-combattants et le mise en œuvre des programmes de développement à approche territoriale (PDET), sont les avancées sur lesquelles le secrétaire de l’ONU met l’accent. Il a également assuré qu’il était nécessaire de compléter la question de la sécurité, “qui continue d’être le principal défi pour la consolidation d’une paix ferme et durable”.

Ainsi, Guterres a recommandé, en priorité pour cette année, assurer la protection et la sécurité des signataires de l’accord, les communautés affectées par le conflit, les leaders sociaux et les défenseurs des droits humains. Ce qui précède, en raison de l’enregistrement, par la mission, de 248 meurtres d’ex-combattants, dont six femmes, dont 21 au cours de la période de trois mois et 73 au cours de la dernière année.

Le dirigeant des Nations Unies a également mis en garde contre la situation sécuritaire des signataires dans la zone frontalière avec le Venezuela, entre les départements de Meta, Caquetá et GuaviareDepuis que les dissidents des FARC-EP ont élargi leur domination ces derniers mois, par des menaces et des attaques contre d’anciens combattants, “cooptant leurs projets économiques et sabotant leurs initiatives politiques et sociales”.

Le Secrétaire général de l’ONU également, en relation avec la résultats présentés par le JEP concernant les progrès des mesures de précaution convenu dans l’Accord de paix, assuré qu’aucun garde du corps n’a été engagé malgré les investissement de 13 500 millions de dollars dans l’Unité de la protection nationale. Par conséquent, il a fait valoir qu’il était essentiel de fournir l’équipement nécessaire au personnel de la Sous-direction spécialisée de la sécurité et de la protection, car «25 anciens combattants ont été tués en attendant une réponse à leurs demandes de protection».

En deuxième priorité, Guterres a souligné l’importance des mesures pour assurer la durabilité du processus de réincorporation. De même, il a souligné qu’après quatre ans de dénonciation des armes, plus de 13 000 ex-combattants, 23% de femmes, restent déterminés à rejoindre la vie civile. La présence intégrale de l’État doit être la troisième priorité pour le gouvernement. Pour cela, il faudra renforcer les trois mécanismes créés dans l’Accord de paix pour améliorer l’accès de l’État à toutes les régions du pays: le PDET, pour apporter des infrastructures et des services aux communautés les plus touchées par le conflit; il Programme de sécurité et de protection pour les communautés et les organisations des territoires, dans le but d’arrêter la violence; et le Programme global de substitution des cultures à des fins d’utilisation illicite (PNIS), pour offrir aux familles des alternatives viables en termes d’économie.

Le chef de l’ONU a également souligné que les progrès dans la mise en œuvre de l’Accord de paix dépendaient de la dialogue constructif entre les deux principaux acteurs “Pour discuter et résoudre ensemble les différents défis que présente le processus.” C’est, selon le Secrétaire général, la quatrième priorité. Le cinquième thème, propose renforcer les conditions de la réconciliation, à travers les travaux du Système global de vérité, justice, réparation et non-répétition du Conseil national pour la paix, les relations et la coexistence. À ce stade, il souligne l’ouverture des sept macro cases par le JEP, la compilation et analyse de témoignages grâce à la Commission vérité, et le avivant que l’Unité de recherche des personnes disparues fournit aux familles des victimes.

Ainsi, le Secrétaire général Antonio Guterres a réitéré que l’Accord fournit des outils de développement, de sécurité et de paix aux communautés touchées par le conflit armé. “Je félicite les Colombiens pour les réalisations accomplies dans le processus de paix à ce jour et j’encourage les parties à persévérer afin que le potentiel de transformation de l’Accord se matérialise”, a-t-il conclu.