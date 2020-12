Avec un mois de retard de dépendance, il s’est souvenu du jour des morts (Photo: secrétaire à la Culture)

En pleine célébration de Noël, la Le ministère de la Culture a promu le jour des morts qui est célébrée les 1er et 2 novembre, cependant, étant un mois plus tard, certains internautes se moquent et critiquent l’agence.

“Havoc de la briaga d’hier, j’espère juste que le message de Noël arrivera vers le 6 janvier le jour des Trois Rois”; “Très ad hoc pour le deuil de Noël, bon pour votre tact et votre empathie envers les MILLIERS de familles qui ont perdu un être cher à cause de covid19Ils ne fêteront pas Noël mais ils fêteront le jour DEAD en décembre ” [sic]certains utilisateurs ont dit.

La publication de l’agence dirigée par Alejandra Frausto, a déclaré: «Le jour des morts est l’une des festivités les plus importantes du Mexique et dont l’expression reflète le multiculturalisme de notre pays ».

En outre, ils ont partagé un lien vers le site Avec toi en distance, cela a été rendu possible pendant la pandémie par les recommandations de confinement. Sur le site, ils décrivent différents types d’autels et d’offrandes.

Les célébrations du jour des morts ont lieu en novembre (Photo: PEDRO PARDO / .)

Bien que le communiqué fasse état d’une tradition qui fait la fierté des Mexicains, lors de sa publication le 25 décembre, certains n’ont pu s’empêcher de garder le silence.

D’autres commentaires qui ont été lus sont: «Ce gouvernement ne pardonne même pas la moquerie, en pleine célébration de Noël, en faisant passer le mot sur les festivités du jour des morts? C’est peut-être un message subliminal pour les sages »; “Non, oui, il a reculé le calendrier, il a reculé,Ce sera que les dates par elles-mêmes sont devenues empathiques avec de telles pertes malheureuses de tant de vies et ils ont refusé d’entrer à Noël?; Quelle étrange façon de saluer Noël! ” [sic].

Malgré le battement de centaines de commentaires reçus, la page du ministère de la Culture n’a pas supprimé le tweet ni émis un message d’excuses ultérieur.

Il est à noter que le profil de dépendance publie chaque jour diverses données culturelles du Mexique. Par exemple, le même 25 décembre, il a également publié des données sur la trajectoire de Pedro Infante, sur le tombeau de Monte Albán, ou sur les expressions culturelles et la vie quotidienne des peuples autochtones qui n’ont rien à voir avec Noël non plus.

Malgré le battement de centaines de commentaires reçus, la page du ministère de la Culture n’a pas supprimé le tweet ni émis un message d’excuses ultérieur (Photo: ministère de la Culture)

De cette façon, on pourrait penser que ce n’était qu’une coïncidence si juste le jour de Noël, ils ont fait une déclaration sur le Jour des Morts, et ce n’était pas une erreur ou une sorte d’indirecte comme l’ont souligné les internautes.

Jusqu’au 26 décembre au Mexique, un total de 1377217 infections accumulées et 122 026 décès dus au COVID-19.

Selon le ministère de la Santé (SSa), la répartition par sexe des cas confirmés montre une prédominance chez les hommes (51%). L’âge médian global est de 43 ans.

Les 10 premières entités qui cumulent le plus grand nombre de cas Ce sont: Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Coahuila, Puebla, Tabasco et Veracruz, qui représentent ensemble environ les deux tiers (65%) de tous les cas cumulés enregistrés dans le pays. En outre, Mexico enregistre la plupart des infections accumulées du pays et représente à lui seul 23% de tous les cas enregistrés par entité de résidence.

En revanche, la répartition par sexe des décès confirmés montre une prévalence de 63% chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

